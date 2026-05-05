1700公里外也不安全！烏無人機首越烏拉山脈 俄25％領土納射程

烏克蘭研製的「火鶴」（Flamingo）長程巡飛彈。這類噴射動力自殺無人機具備低成本與高航程特性，是烏軍攻擊 1000公里外目標的利器。（圖取自Fire Point官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯一座距離前線約1700公里、人口超過150萬的城市，近日首度遭到烏克蘭無人機攻擊。原本被視為安全區的俄國內陸，也出現威脅跡象。

根據《彭博》報導，位於烏拉山脈東側的大城葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）於4月25日遭到無人機撞擊。這是該市自2022年戰爭爆發以來首度受損。官員表示，自4月初以來，當地機場已因無人機威脅五度暫停運作。

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報導指出，葉卡捷琳堡過去被視為遠離戰事的後方城市。在二戰期間，當地曾是工廠遷移的安全避難所。當地商人佛拉迪米爾（Vladimir）受訪表示，雖然未造成傷亡，但當地對安全的看法已出現改變。

他指出，過去多數人認為戰爭距離這座城市相當遙遠。目前，這種看法已出現轉變。

射程覆蓋俄國七成人口 部分能源設施受損

烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏軍具備打擊超過1500公里外目標的能力。有分析指出，約四分之一的俄羅斯領土位於其射程範圍內。相關區域居住著俄國約70%的人口。

近期打擊已擴散至多個內陸工業中心。報導提到，車里雅賓斯克（Chelyabinsk）空軍基地曾遭突襲，涉及Su-57與Su-34戰機受損。在彼爾姆（Perm）地區，魯克石油（Lukoil）旗下的煉油廠也遭襲起火。部分設施受損並引發當地居民關注。

為化解無人機導航威脅，俄國當局已採取暫時關閉行動網路等處置。政治分析人士指出，隨著戰火延伸至內陸加上通訊限制，俄國民眾正出現持續的壓力與疲勞感。

報導提到，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，總統普廷正定期聽取相關攻擊與處置簡報。

????Українські дрони долетіли аж до Уралу: у Єкатиренбурзі і Челябінську лунали вибухи



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