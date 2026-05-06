海鯤號今展開操雷及跨夜測試 交艦可期

海鯤號今再度出港，可能展開跨夜測試，交艦可期。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）海測緊鑼密鼓，今（6）日上午7時再度出港，軍事專家研判，海鯤號今可能進行所有測試中最重要的操雷測試，同時展開跨夜測試，這都是所有測試的重中之重，交艦可期。

海鯤號昨天在總統賴清德登艦視導後首度出海測試，今天緊接著進行第14次海測，也是第八次潛航測試，台船力拚7月交艦企圖明顯。

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海鯤號今天可能進行操雷測試，為驗收作業重中之重。（記者李惠洲攝）

軍事專家紀東昀指出，過往的測試科目為功能性驗證，等於是分段練習，今天看起來是屬於綜合演練，除了浮航、潛航，這次也可能包含操雷實彈射擊，這樣的測試比較接近實際作戰情況，同時依照台船董事長陳政宏之前所揭露，今天有可能會進行跨夜的一連貫測試，也牽扯到耐航測試，包括潛艦充飽電之後電力消耗，整個運作狀況、全艦所有設備一起運作、實戰狀況的三班制人員操作，所有驗證一起進行。

他說，接下來測試先從2天，延長到3天，除了深度增加，科目更加複雜性，例如操雷射擊就必須在浮航跟潛航狀態分別驗證，現在是海鯤號驗收後半段最關鍵時刻，目前看起來情況順利，昨天、今天都在上午7時前完成出航前檢查，非常順利地按照預定時程出港測試，所有狀況都在台船跟海軍掌握之中，未來的交艦可以期待。

軍事專家紀東昀指海鯤號進入測試最後階段，交艦可期。（記者李惠洲攝）

紀東昀指出，這次最主要驗證科目為操雷，因為全球供應鏈問題，導致MK-48重型線導魚雷的生產進度不如預期，有關操雷在造船最後驗證的最重要的測試儀器，是先跟美國海軍商借，依照之前海軍參謀長在立法院答詢，操雷在5月之後就要歸還美軍，所以操雷科目是接下來測試的重中之重，潛艦跟一般觀光潛艇不一樣為能在水下執行作戰任務，其最重要的武器裝備即為魚雷，要驗證這艘潛艦可以由聲納發現目標到接戰，一直到發射魚雷擊沉目標，最重要驗證科目就是操雷。

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