共艦最怕被水雷炸！ 馮艾立：美智庫提布雷四大效益 築台海死亡陷阱

海軍官兵正吊掛萬象二型沉底水雷，這款水雷以感炸方式，透過聲、磁、壓感應，重達615公斤。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台海不對稱作戰思維正從「船堅砲利」轉向更具成本效益的阻滯戰術。臺灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立指出，看似古老的水雷武器，實則具備「低成本、高殺傷」特性，能有效迫使敵軍進入我方預設火網。透過借鏡伊朗在荷莫茲海峽的非對稱經驗，我國可將水雷轉化為「拒止登陸」工具，讓共軍兩棲船團在戰時面臨「慢、亂、聚」的困境。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》已上線，臺灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立分析，水雷的威力不在於華麗，而在於讓敵軍無法確認「哪裡安全」。美軍研究指出，水雷一旦入水，偵測與排除極為困難，反水雷行動已成海軍最複雜的挑戰。這種「窮人的海上拒止武器」，在1991年波斯灣戰爭中，曾以成本僅數萬元的舊水雷，擊傷美軍巡洋艦，展現極端的成本交換比。

馮艾立進一步指出，伊朗將水雷視為區域威懾核心，而台灣則應將其定位為本土防衛的「鎖喉」關鍵。美國海軍研究所就曾分析，水雷對台防衛具備四項實效，也就是拖慢共軍登陸時程、破壞兩棲協同、迫使船隊進入可預測航道，並讓掃雷兵力暴露在我方火力之下。

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馮艾立強調，這完全符合前參謀總長李喜明提出的「低成本、大量、高存活、高殺傷」原則。目前海軍已將快速布雷艇納入漢光演習，藉此在關鍵航道快速設置阻絕，迫使共軍進入我方飛彈與岸置火力的打擊區，達成以小搏大的嚇阻效果。而未來陸軍獲得火山布雷系統後，也將參與類似訓練。

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