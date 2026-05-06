美陸戰隊防空能力加強 接收「塔米爾」飛彈建構「中程攔截能力」

圖為鐵穹系統與塔米爾攔截飛彈。（圖：Raytheon）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍陸戰隊自身僅具「刺針」飛彈進行短程防空，彈道飛彈防禦仰賴陸軍的「愛國者」及「薩德」系統，不利前進遠征作戰，為此推動建構「中程攔截能力」（MRIC），並於近日接收首批「鐵穹」防空系統使用的「塔米爾」飛彈。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，以色列飛彈防禦組織（IMDO）與拉斐爾公司，近日向美方交付首批「塔米爾」飛彈。本次交付的首批「塔米爾」飛彈，將用於籌設首支MRIC防空排，後續則搭配「通用航空指管系統」（CAC2S）、AN/TPS-80「地空任務取向雷達」（G/ATOR），建構可靠的野戰防空能量。

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報導指出，針對巡弋飛彈、無人機系統（UAS）及其他日益增加的空中威脅，美陸戰隊先前已著手研擬打造多層次先進防空體系，其中一項計畫便是引進已獲以色列國防軍採用的「鐵穹」系統。

美軍2022年在新墨西哥州白沙飛彈靶場運用戰術卡車，搭載「鐵穹」系統及「塔米爾」飛彈進行試射；2024年首度將相關系統納入實戰演習。此外，拉斐爾公司也與美國RTX集團合作，在阿肯色州設立雷神─拉斐爾防護系統公司（R2S），於去年底正式啟動「塔米爾」飛彈量產作業。

拉斐爾公司強調，「鐵穹」系統經過多年實戰驗證與技術升級，可有效應對巡弋飛彈、無人機、火箭彈以及火砲等威脅，未來這套系統也可望整合至「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」（IBCS），藉此提升遠征作戰部隊的防空效能。

綜合先前報導，陸戰隊員曾表示，正針對區域彈道飛彈防禦進行模擬與研究，評估將攔截短程（SRBM）及中程彈道飛彈（MRBM）納入軍種正式需求，因為在目前的作戰區域，陸軍沒有足夠的能力來真正應對這種威脅。

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