好嚴格！日本陸自連隊軍徽挨轟「好戰」 AI設計已停用

日本陸上自衛隊第一師團近日在社群媒體發布嶄新部隊識別，意外受到網友大力批評。（圖擷自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕近日，日本陸上自衛隊第一師團在社群媒體發布重新設計的部隊識別，意外受到網友大力批評，認為其「好戰」、「格調不佳」等，目前已停止使用。

共同社報導，駐地位於東京都練馬區的日本陸上自衛隊第一師團第一普通科連隊，上月29日在社群媒體X發布新設計的軍徽。軍徽中央是一隻身著軍服、手持步槍的大象，胸前配戴骷髏頭，眼神透出藍色火焰。

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陸上自衛隊指出，該軍徽屬於第一普通科連隊旗下的第四中隊。隊員使用生成式人工智慧（Generative AI）ChatGPT進行設計，輸入「大象」、「酷炫」、「藍色火焰」、「擬人化」等詞彙，並獲得中隊長批准。

報導稱，上月底在X發布貼文，事前已徵得第一普通科連隊長同意。大象是第四中隊的重要象徵，從2002年起在軍徽識別中出現。據悉，本次更新軍徽是為了提升隊員士氣與歸屬感。

第一普通科連隊2日在X上表示，因為重視「讓國民更準確地理解部隊並抱持親近感」的觀點，已停止使用新軍徽，軍徽相關貼文也已被刪除。

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