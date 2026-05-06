美空軍完成EA-37電戰機隊部署 馬上擬增購一倍數量

圖為EA-37B「羅盤」電戰機。（圖擷取自L3Harris官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍電子戰能力正大幅擴張。美國空軍EA-37B「羅盤」電戰機完成首次作戰部署後，空軍決定將原定採購數量幾乎翻倍，未來5年預計投入超過30億美元（約新台幣945.7億元），將機隊規模擴編從12架至22架，以強化對中國防空與指揮網路的壓制能力。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國空軍在2027財年預算中申請6.6億美元（約新台幣208億元）採購3架EA-37B，並規劃至2031年前再增購7架。該機具備干擾敵方通訊、導航與雷達系統能力，可壓制防空網路並破壞敵軍「擊殺鏈」。

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報導指出，EA-37B由灣流G550商務機改裝而成，用以取代老舊EC-130H電子戰機。前5架「標準3」（Baseline 3）配置搭載「先進雷達反制系統」，後續「標準4」（Baseline 4）配置則新增「全系統可重構動態架構」，使平台具備軟體定義化的彈性，能針對新出現的電子威脅快速進行功能升級，可快速整合未來電子戰模組。

另外，EA-37B最高速度接近每小時965公里，升限達4萬5000英尺，航程約8046公里，可在高空長時間執行電子壓制任務，與海軍專精於前線壓制的EA-18G「咆哮者」形成高低搭配，共同破壞敵軍的防空體系，對於反制中國A2/AD「反介入／區域拒止」防空體系尤其重要。

報導指出，冷戰結束後，美軍曾大幅削減電子戰投資，不僅裝備縮減，連相關人才與知識體系也逐漸流失；但隨著中國與俄羅斯持續發展高階防空與電子戰能力，美軍近年重新加速建構電子戰戰力。

目前EA-37B僅由亞利桑那州戴維斯－蒙森基地第55電子作戰大隊操作，第43電子作戰中隊已於2025年5月執行首次作戰任務。相較前代EC-130H需13名機組員，EA-37B僅需9人即可操作。

值得注意的是，美軍也正評估將部分電子戰能力整合至CCA「協同作戰航空器」無人機。不過，專家指出，EA-37B目前仍是確保戰機、加油機與其他支援平台能在高威脅空域生存的重要核心節點。

報導分析，隨著現代戰爭由單純火力對抗，轉向「感測器—資料鏈—指揮網路」的體系化作戰，電子戰機的重要性已大幅提升；EA-37B的擴編，顯示美軍正重新建立冷戰後逐漸萎縮的電子戰能力，並將「破壞敵軍作戰鏈結」視為未來空戰核心之一。

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