李翔宙批M1戰車太重丶決策荒謬 陸軍發佈M1過大橋證明安全無虞

陸軍司令部5日在臉書專頁上發文指出，M1A2T自去年成軍，已經加入戰備偵巡的任務，行經舊港大橋，開始加入守護國人安全的行列。這也是再次澄清：橋樑承重沒有問題。（圖：取自陸軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍對美採購的108輛M1A2T戰車已全數運抵，對強化北台灣裝甲戰力有極大助益，不過，曾任陸軍司令丶國安局長的前駐丹麥大使李翔宙在接受網路節目專訪時，強烈抨擊當年採購M1A2T戰車的決策，甚至以「近數十年來最荒謬的軍購案例」形容，同時質疑認為M1A2T戰車的重量是70公噸，「我們現在台灣有多少的橋樑適合承載M1A2T戰車？」

陸軍臉書專頁昨天發布M1A2T戰車執行戰備偵巡相關貼文，尤其是戰車通過舊港大橋的畫面格外吸睛，以事實證明相關橋樑承受力沒有問題。國防部也早在108年9月就已用新聞稿澄清此事，並指新型戰車重約63公噸，已針對台灣現有橋梁及道路，委託專業單位做過測試評估，承受力沒有問題；另也將配合交通部規範，採購制式載具，建置必要運輸能量。

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李翔宙曾任憲兵司令丶陸軍司令丶國防部軍備副部長丶國安局長以及退輔會主委丶駐丹麥大使等職，已在2024年10月卸任後返國，他在日前先是投書媒體發表《你應該知道的軍購真相》，接著接受網路節目《大雲時堂》專訪，節目完整內容預定在5月9日播出，但預告播出的內容中，李翔宙強烈抨擊當年採購M1A2T戰車的決策，已在網路社群上引起討論。

曾任陸軍司令及前駐丹麥大使李翔宙去年9月出席台灣智庫主辦的「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應」研討會，在活動初始上台致詞。（資料照，記者涂鉅旻攝）

李翔宙在節目中指出，陸軍在10年前編列的405億購買108輛M1A2T戰車日前已全部接收，但這個戰車到底是在台澎防衛作戰中發揮什麼樣功能？如果說懂得基本軍事常識、了解台灣的地理環境及成本效益，我們把3面象貫穿起來，會發現這405億的軍購戰車案，是一個近數十年來最荒謬的軍購案例。

李翔宙認為，405億購買108輛M1A2T戰車，平均每輛戰車高達3億7500萬台幣，等於一輛戰車就是台灣最精華地區的一個豪宅。如果說中國大陸這個時候突然武力犯台，解放軍部隊渡海先期，即會用遠程火力對台灣陸地進行打擊，並取得制空、制海權，再由解放軍地面部隊登陸與國軍進行決戰，當進入內陸城鎮戰時，在整個作戰過程中居然發現M1A2T戰車竟然從來沒有用上。

陸軍司令呂坤修上將（左一）在今年春節前夕邀請多位歷任總司令及司令齊聚一堂，籲請老將們支持軍購與建案。由左至右分別是：現任陸軍司令呂坤修，前司令李翔宙丶楊天嘯丶胡鎮埔丶陳鎮湘丶黃幸強丶霍守業丶趙世璋丶邱國正丶王信龍及徐衍璞。（資料照，陸軍司令部丶青年日報提供）

他還表示，當他們把所有的台灣橋樑依據交通部台灣橋樑承重的資料去做完整的研究發現，台灣一共有29000座橋樑，有40%的橋樑都是在1980年以前所建築，其承重力約在30公噸到50公噸左右；但一部M60戰車的重量是52公噸，而台灣有多少的橋樑地形是無法承受戰車的重量；而M1A2T戰車的重量是70公噸，我們現在台灣有多少的橋樑適合承載M1A2T戰車？ 況且M1A2T戰車作戰越野1百公里就要花800至900公升燃油，當作戰時整個燃油是相當緊缺，提供M1可能就會讓很多其他車輛無油可用。

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