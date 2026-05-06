自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

衝著美菲1.7萬人軍演！解放軍轟6掛鷹擊12現身 4軍艦緊盯多國艦隊

2026/05/06 10:17

中國解放軍兩架掛載反艦飛彈的轟-6轟炸機飛越黃岩島（Scarborough Shoal）周邊空域。（圖取自中國解放軍南部戰區影片）中國解放軍兩架掛載反艦飛彈的轟-6轟炸機飛越黃岩島（Scarborough Shoal）周邊空域。（圖取自中國解放軍南部戰區影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國解放軍近日派出掛載反艦飛彈的轟-6轟炸機飛越黃岩島（我國稱民主礁，菲律賓稱馬辛洛克灘）周邊空域，並同步出動軍艦與戰機演訓。相關行動正值美國與菲律賓舉行歷來最大規模「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演期間。

中國解放軍殲-15艦載機飛越「山東號」與「遼寧號」航空母艦編隊上空。中方近年持續在南海進行雙航艦演訓。（圖取自中國官媒）中國解放軍殲-15艦載機飛越「山東號」與「遼寧號」航空母艦編隊上空。中方近年持續在南海進行雙航艦演訓。（圖取自中國官媒）

根據《Naval News》報導，中國解放軍南部戰區宣稱，相關巡邏與演訓是為了「反制侵權挑釁行為」。公開畫面顯示，兩架轟-6轟炸機掛載鷹擊-12（YJ-12）超音速反艦飛彈，並由殲-16戰機伴飛。

報導指出，中方此次部署還包括054A型巡防艦與056A型護衛艦。部分殲-16戰機則掛載鷹擊-91（YJ-91）巡弋飛彈。相關演訓區域位於南海爭議海域附近。

今年「肩並肩」軍演共有約1萬7000人參與，日本也首次派出完整作戰部隊加入。演習內容強化海上打擊與聯合部署課目，美國、菲律賓、日本、澳洲與加拿大也在呂宋島北部外海舉行多國海上演訓。

報導提到，中國軍艦在演習期間持續監控相關海域，至少有4艘中國軍艦尾隨多國艦隊行動，其中包括815型電子偵察艦。近年美菲聯合軍演逐漸將重點移往菲律賓北部與呂宋島周邊海域。相關區域鄰近台灣南方海域與巴士海峽，也成為近年區域軍事部署的關注重點之一。

報導指出，中國航空母艦「遼寧號」目前持續在南海活動，中方近年也多次於南海進行雙航艦演訓。解放軍近期另派出由055型驅逐艦領軍的艦隊，前往呂宋島東側海域進行實彈演習。相關海域鄰近美菲近年強化演練的替代部署與補給路線，美軍與菲律賓近年也持續加強東部港口及分散部署地點的運用演練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中