衝著美菲1.7萬人軍演！解放軍轟6掛鷹擊12現身 4軍艦緊盯多國艦隊

中國解放軍兩架掛載反艦飛彈的轟-6轟炸機飛越黃岩島（Scarborough Shoal）周邊空域。（圖取自中國解放軍南部戰區影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國解放軍近日派出掛載反艦飛彈的轟-6轟炸機飛越黃岩島（我國稱民主礁，菲律賓稱馬辛洛克灘）周邊空域，並同步出動軍艦與戰機演訓。相關行動正值美國與菲律賓舉行歷來最大規模「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演期間。

中國解放軍殲-15艦載機飛越「山東號」與「遼寧號」航空母艦編隊上空。中方近年持續在南海進行雙航艦演訓。（圖取自中國官媒）

根據《Naval News》報導，中國解放軍南部戰區宣稱，相關巡邏與演訓是為了「反制侵權挑釁行為」。公開畫面顯示，兩架轟-6轟炸機掛載鷹擊-12（YJ-12）超音速反艦飛彈，並由殲-16戰機伴飛。

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報導指出，中方此次部署還包括054A型巡防艦與056A型護衛艦。部分殲-16戰機則掛載鷹擊-91（YJ-91）巡弋飛彈。相關演訓區域位於南海爭議海域附近。

今年「肩並肩」軍演共有約1萬7000人參與，日本也首次派出完整作戰部隊加入。演習內容強化海上打擊與聯合部署課目，美國、菲律賓、日本、澳洲與加拿大也在呂宋島北部外海舉行多國海上演訓。

報導提到，中國軍艦在演習期間持續監控相關海域，至少有4艘中國軍艦尾隨多國艦隊行動，其中包括815型電子偵察艦。近年美菲聯合軍演逐漸將重點移往菲律賓北部與呂宋島周邊海域。相關區域鄰近台灣南方海域與巴士海峽，也成為近年區域軍事部署的關注重點之一。

報導指出，中國航空母艦「遼寧號」目前持續在南海活動，中方近年也多次於南海進行雙航艦演訓。解放軍近期另派出由055型驅逐艦領軍的艦隊，前往呂宋島東側海域進行實彈演習。相關海域鄰近美菲近年強化演練的替代部署與補給路線，美軍與菲律賓近年也持續加強東部港口及分散部署地點的運用演練。

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