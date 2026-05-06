突破戰後武器禁令！日本擬交菲6艘軍艦 首度海外實射反艦飛彈

本防衛大臣小泉進次郎（左）5日與菲律賓國防部長鐵歐多洛多羅（Gilberto Teodoro Jr.，右）在馬尼拉共同展示簽署的聯合聲明。兩國正式同意啟動軍事裝備協議談判，內容包括日本擬向菲方提供多達6艘護衛艦，強化印太海域防衛合作。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本與菲律賓5日同意啟動軍事裝備協議談判。此項發展正值南海局勢升溫，日本也在解除武器出口禁令後，進一步擴大區域防衛合作。

根據《美聯社》報導，日本防衛大臣小泉進次郎5日在馬尼拉與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）及總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行會談。雙方對爭議水域日益頻繁的強勢行動表示關注，並同意就武器轉讓協議展開談判。

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小泉進次郎在記者會上強調，日菲雙方重申堅決反對任何企圖以武力或脅迫方式單方面改變現狀的行為。這也是日本近年持續強化區域安全合作的一部分。

報導指出，日本政府於4月21日廢除殺傷性武器出口禁令，相關軍事合作也反映日本近年逐步放寬武器出口政策。根據初步規劃，日本正考慮向菲律賓移交多達6艘阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦。

相關裝備將用於強化菲律賓的海上巡邏，以及偵測空中與水下威脅。雖然具體細節仍待協商，但此項軍事能力輸出反映出日本防衛政策的調整趨勢。

這項合作與正舉行的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演同步進行。報導提到，此次演習包含美國、菲律賓、日本與加拿大等國兵力。

在接下來的實彈演習中，日本自衛隊將首度於菲律賓參與反艦飛彈實射演練。日方預計發射88式陸基反艦飛彈，模擬擊沉退役軍艦。菲律賓官員指出，包括美國陸戰隊（USMC）的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）系統也在演習之列。

針對日方動作，中方宣稱將抵制日本朝向「新型軍國主義」的舉動。目前日菲兩國仍持續推進國防協議，相關軍備協議細節仍待後續談判確認。

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