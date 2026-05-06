立院若僅通過8千億限縮版預算 高層人士：國家防線恐陷「重大缺口」

立院若僅通過8000億版本的軍購案，高層人士憂心：屆時會出現4500億元軍事裝備及系統的戰力缺口。圖為行政院先前說明軍購特別預算案的相關規劃。（圖：取自行政院記者會說明資料）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府規劃總額達到1.25兆元的軍購特別條例及相關預算，但在野黨立委表態僅支持美國對台的軍售案，其他的商購案以及國內生產案，都要求回歸年度預算編列，政府高層人士今天指出，此舉不僅是預算數字的刪減，更是對台灣國防自主能量的全面打壓，將導致防衛建軍出現重大缺口及空前困境。

對於一旦出現立院僅通過8000億版本的軍購案，會出現4500億元軍事裝備及系統的戰力缺口時，政府後續應如何面理？高層人士說，由於預算審理常態化，將導致「建軍時效全面失控」，遭砍除的4500億元原是建構防衛韌性的核心經費，因特別預算一次性授權遭否決，後續可能被迫回歸年度總預算。

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他指出，4500億元項目無法再以特別預算支應，必須改送每年的「公務預算」重新排隊審理。這意味著原本一氣呵成的國力量防建置，將面臨國會年年政治杯葛的風險，導致關鍵戰力成軍日遙遙無期。

此外，也無法以追加預算彌補。他表示，依《預算法》法規，長期且具計畫性的軍購案，法律上難以透過「追加預算」名義一次補齊。換言之，在野黨的表決結果實質上已切斷了國防戰力快速成形的捷徑。

國防部長顧立雄今天重申，對美軍購案在美方「知會國會」並送出發價書前，皆已取得供售意願且確認交易期程、案項金額等細節，若等到發價書來，約45天內期限才開始審條例、預算，難度相當高，也等於壓縮立法院審理時程，反而才像「空白授權」。（記者田裕華攝）

高層人士表示，「限美軍售」政策形同是自廢武功、扼殺國防自主。國防安全絕不能只依賴單一來源。在野黨版本最高額度目前是8000億版本，刻意排除4500億的國內產製與對外商購項目，結果將造成國產飛彈產線停擺丶指管系統癱瘓等國防危機，採購美方武器若缺乏國內自主開發的通訊、指管配套，屆時台灣空有昂貴平台卻無法聯網作戰，防線將門戶大開。

高層人士表示，國家安全不容「打折」，必須守住最後防線，尤其是在區域威脅急遽升溫的時刻，刪減4500億元國防預算，無異於向外界傳遞台灣防衛決心動搖的錯誤訊號。他指出，安全不能打折，國防也沒有試誤空間，呼籲全體國人共同監督國會，莫讓政黨私利凌駕國家生存，確保防衛戰力不因預算刪減而出現致命斷層。

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