讓戰機裝更多飛彈 美研發「縮小版」響尾蛇要更小還要飛更遠

圖為AIM-9X（上）和AIM-120訓練彈（下）。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍與空軍正聯手開發新型AIM-9X響尾蛇飛彈「緊湊型版本」（Compact Variant，CV），不僅要縮小飛彈尺寸，更希望在提升匿蹤戰機與無人機攜彈量的同時，進一步增加射程與空戰性能。

軍聞網站「The War Zone」報導，美國海軍已在2027財年預算中申請8330萬美元（約新台幣26.2億元）推動AIM-9X CV計畫。該型飛彈將現有「系統改進計畫 IV」（SIP IV）技術重新整合至更小型彈體中，專門針對先進戰機隱藏式內部彈艙需求設計，同時強化飛行動能與防區外接戰能力。

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報導指出，CV版除維持近距格鬥性能外，更強調「彈艙容量最大化」。若能在原本只能掛載1枚飛彈的位置整合多枚CV飛彈，將可大幅增加單次出擊的接戰次數。

這對匿蹤戰機尤其重要。以F-35為例，美軍多年來推動「Sidekick」升級系統，試圖將F-35A與F-35C內部掛載的AIM-120由4枚增加至6枚；AIM-9X CV則可能進一步提升內部武器艙的空戰飛彈密度。

另外，CCA「協同作戰航空器」也被視為AIM-9X CV的重要運用平台。由於CCA無人機尺寸與載重有限，更小型飛彈可有效提高其攜彈量與作戰半徑，目前美軍已開始各種CCA平台上進行空對空飛彈整合測試。

值得注意的是，美軍過去曾研究更小型空對空飛彈，但多半需犧牲射程與性能；而AIM-9X CV則希望透過新型高裝填比火箭推進技術，在縮小尺寸同時，將射程提升至現役型號的1.5倍。報導分析，這可能得益於海軍近年研究的「高裝填密度藥柱」（highly loaded grain）火箭發動機技術。

此外，AIM-9X CV未來也可能擴展至大型飛機自衛用途。近年美軍已開始研究讓加油機與運輸機具備主動防空能力，小型化空對空飛彈被視為可能方案之一。由於現役AIM-9X本身也已整合進「持久之盾」等地面防空系統，因此CV版亦可能進一步發展為新型地對空攔截武器。

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