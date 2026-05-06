為什麼買M1A2T戰車有必要？ 火力、防護力、機動性有助於聯合作戰

國軍M1A2T戰車實彈射擊情形。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍108輛M1A2T戰車已全數抵台，不過，曾任陸軍司令的前國安局長李翔宙近期質疑，這項總額約405億元的軍購案，可能是「近數十年來最荒謬的軍購案例」，並認為台灣橋梁承重與後勤補給能力，未必適合操作這型戰車。不過，根據國軍公開說法與相關資料，M1A2T除已完成橋梁與道路測試，其火力、防護與機動性能，也被視為國軍聯兵旅轉型的重要裝備之一。

李翔宙近期在節目與投書中表示，M1A2T戰車單價高昂，且台灣多數橋梁承重能力有限，質疑重達70噸級的戰車，未必適合台海防衛作戰環境；此外，M1A2T採用燃氣渦輪引擎，油耗較高，若戰時燃料供應受限，也可能壓縮其他車輛的補給空間。

不過，國防部過去曾說明，M1A2T戰車重量約63公噸，並非外界所稱70噸，且軍方已委託專業單位進行橋梁與道路承載測試。陸軍近期公開的戰備偵巡照片中，也可見M1A2T通過橋梁執行機動任務。

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一輛M1A2T戰車參與陸軍584旅聯兵三營換裝成軍典禮。（記者方賓照攝）

相較國軍現役CM11勇虎戰車與M60A3戰車，M1A2T在火力、防護與射控系統均有明顯提升。其120公厘滑膛砲，射程與穿甲能力均優於現役105公厘戰車砲，搭配熱顯像儀、數位火控系統與「獵殲」能力，可提升夜間與遠距接戰效能。

此外，M1A2T採複合裝甲設計，防護能力也較現役戰車提升。軍方規劃中，除灘岸守備任務外，M1A2T未來也可支援重要基礎設施防衛、城鎮作戰與反擊任務，強化聯兵部隊火力支援能力。

在機動性能方面，M1A2T採用AGT1500燃氣渦輪引擎，可提供1,500匹馬力輸出，最高時速約67公里，高於M60A3戰車的48公里。軍方同步採購M1070A1重型運輸車後，也使M1A2T具備跨區快速機動能力，可配合聯兵旅部隊進行調度與部署。

國軍近年推動聯兵旅編制調整後，裝甲部隊已不再單獨運作，而是與步兵、砲兵、防空與無人機部隊整合運用。軍方人士表示，M1A2T未來在聯兵旅中，將作為主要裝甲火力核心，配合輪型裝甲車、防空系統與數位通資系統執行聯合作戰任務。

另一方面，隨烏俄戰爭中無人機大量投入戰場，戰車面臨的新型威脅也受到各國重視。國軍目前除評估電子干擾設備與頂部格柵等防護方式外，未來是否導入主動防禦系統（APS），以及如何與野戰防空部隊協同運用，亦是後續建軍觀察重點。

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