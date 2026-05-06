怕閱兵遭襲！莫斯科縮小勝利日規模 烏軍無人機逼近俄國首都

俄羅斯部隊5日在聖彼得堡皇宮廣場進行「勝利日」閱兵預演。俄方近期加強首都與主要城市安全戒備，以防範烏克蘭長程無人機攻擊威脅。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯「勝利日」閱兵登場前，莫斯科進入高度戒備狀態。烏克蘭近期持續對俄境內發動長程無人機攻擊，俄方除縮小今年閱兵規模，也將限制首都部分地區網路通訊，以防範無人機威脅。

根據英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯與烏克蘭近日分別宣布單方面停火方案，但雙方並未就停火內容、期限與監督機制達成共識。俄方宣布將於8日至9日停火，烏克蘭則提出自6日起實施不限期停火，並表示將依俄方行動對等回應。

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報導指出，俄羅斯近年持續擴大「勝利日」閱兵規模，但克里姆林宮今年坦言，由於面臨烏克蘭無人機威脅，閱兵活動將縮小舉行，重型軍事裝備也不會公開展示。

莫斯科市政府同時警告，勝利日前後數日，首都部分地區的行動網路可能中斷或受到限制。俄方近期也在首都周邊加強防空部署，以防止烏軍無人機深入俄國境內。

烏克蘭近期持續強化對俄國後方目標的長程打擊能力。報導提到，烏軍無人機近日攻擊俄國列寧格勒州工業區，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）也證實，俄軍曾在首都附近擊落多架無人機。

俄羅斯多座機場一度因此暫停起降。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，俄方如今連閱兵活動都需依賴停火安排，顯示戰爭壓力已延伸至俄國首都。

雙方互提停火 前線攻擊仍未停止

在停火消息公布前，俄軍持續對烏克蘭多地發動飛彈與無人機攻擊。烏方表示，札波羅熱（Zaporizhzhia）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）與第聶伯羅（Dnipro）等地均傳出死傷。

另一方面，烏克蘭也持續加強對俄境內能源與軍工設施的打擊。報導指出，烏軍近月多次利用長程無人機深入俄境，干擾俄國能源運輸與後方補給系統。

目前俄烏雙方雖分別提出停火安排，但相關機制尚未獲得共同確認，前線攻擊與跨境空襲仍持續進行。

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