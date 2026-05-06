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造價僅7萬！日海自急備「紙板無人機」 貨櫃塞500架鎖定共軍防線
日本防衛大臣小泉進次郎（右二）接見新創公司AirKamuy團隊，共同展示造價僅約7萬台幣的紙板無人機。（圖取自小泉進次郎X帳號）
〔編譯陳成良／綜合報導〕因應中國軍力擴張與現代戰爭型態改變，日本正積極將低成本、消耗性的無人系統整合至國防戰略。日本防衛大臣小泉進次郎日前證實，海上自衛隊已導入由本土新創公司AirKamuy研發的「紙板無人機」，作為空中靶機與未來戰術部署選項。
綜合外媒報導，這款名為「AirKamuy 150」的輕型固定翼無人機，主要以塗有防水層的瓦楞紙板製成。其最大優勢在於極低的建置成本，每架造價僅約2000至2500美元（約新台幣6.5萬至8.1萬元），不僅低於多數傳統軍用無人機，甚至比伊朗製的「見證者」（Shahed）無人機更為廉價。
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科技媒體《Tom's Hardware》指出，除了成本優勢，紙板材質能大幅降低雷達反射率（RCS），有效提升戰場隱蔽性。這款無人機採用電力推進，航程約80公里，續航時間達80分鐘，並可攜帶約1.4公斤的有效載荷。
今日は段ボール製ドローンで有名なエアカムイの皆さんと意見交換をさせて頂きました。海上自衛隊では既に標的として活用しています。ドローンをはじめとする無人アセットを世界で最も駆使する自衛隊を目指す上で、防衛分野に意欲あるスタートアップの皆さんと連携強化は不可欠です。今日は非常に濃密な… pic.twitter.com/OJwVOpFiBT— 小泉進次郎 （@shinjirokoiz） April 27, 2026
為達到戰時快速投射的目的，該款無人機採扁平包裝設計，前線士兵可在10分鐘內快速組裝完成。報導提到，一個標準貨櫃即可容納近500架，極大化了離島防衛的後勤與部署效率。
AirKamuy執行長山口拓海受訪時表示，這款無人機能在任何普通紙板廠進行生產，確保了戰時高產能與可靠的供應鏈。專家分析，未來這類無人機可採「蜂群模式」部署，執行癱瘓敵方防空系統、擔任誘餌，或攜帶少量炸藥執行定點打擊等任務。
為加速無人機戰力成軍，日本防衛省4月已在東京成立專責「推進無人系統應用」的機構。小泉進次郎強調，基於日本作為海洋國家的地理特徵，必須儘快落實新的作戰方式。作為軍事強化計畫的一環，日本政府計畫在2027年前撥款近1兆日圓（約合63億美元），為陸海空自衛隊採購數千架各型無人機。
報導指出，日本面臨嚴重的高齡少子化問題，預計至2045年勞動年齡人口將減少約30%。在此背景下，加速導入低成本且具備高度自主性的無人系統，被視為彌補軍方人力缺口、維持高強度作戰能力的重要戰略因應。