造價僅7萬！日海自急備「紙板無人機」 貨櫃塞500架鎖定共軍防線

日本防衛大臣小泉進次郎（右二）接見新創公司AirKamuy團隊，共同展示造價僅約7萬台幣的紙板無人機。（圖取自小泉進次郎X帳號）

〔編譯陳成良／綜合報導〕因應中國軍力擴張與現代戰爭型態改變，日本正積極將低成本、消耗性的無人系統整合至國防戰略。日本防衛大臣小泉進次郎日前證實，海上自衛隊已導入由本土新創公司AirKamuy研發的「紙板無人機」，作為空中靶機與未來戰術部署選項。

綜合外媒報導，這款名為「AirKamuy 150」的輕型固定翼無人機，主要以塗有防水層的瓦楞紙板製成。其最大優勢在於極低的建置成本，每架造價僅約2000至2500美元（約新台幣6.5萬至8.1萬元），不僅低於多數傳統軍用無人機，甚至比伊朗製的「見證者」（Shahed）無人機更為廉價。

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科技媒體《Tom's Hardware》指出，除了成本優勢，紙板材質能大幅降低雷達反射率（RCS），有效提升戰場隱蔽性。這款無人機採用電力推進，航程約80公里，續航時間達80分鐘，並可攜帶約1.4公斤的有效載荷。

為達到戰時快速投射的目的，該款無人機採扁平包裝設計，前線士兵可在10分鐘內快速組裝完成。報導提到，一個標準貨櫃即可容納近500架，極大化了離島防衛的後勤與部署效率。

AirKamuy執行長山口拓海受訪時表示，這款無人機能在任何普通紙板廠進行生產，確保了戰時高產能與可靠的供應鏈。專家分析，未來這類無人機可採「蜂群模式」部署，執行癱瘓敵方防空系統、擔任誘餌，或攜帶少量炸藥執行定點打擊等任務。

為加速無人機戰力成軍，日本防衛省4月已在東京成立專責「推進無人系統應用」的機構。小泉進次郎強調，基於日本作為海洋國家的地理特徵，必須儘快落實新的作戰方式。作為軍事強化計畫的一環，日本政府計畫在2027年前撥款近1兆日圓（約合63億美元），為陸海空自衛隊採購數千架各型無人機。

報導指出，日本面臨嚴重的高齡少子化問題，預計至2045年勞動年齡人口將減少約30%。在此背景下，加速導入低成本且具備高度自主性的無人系統，被視為彌補軍方人力缺口、維持高強度作戰能力的重要戰略因應。

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