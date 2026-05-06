從賣茶葉變售「見證者」引擎！中國小廠用AI推銷軍火 突破美制裁防線

中國廈門Victory Technology網站截圖可見類似Shahed的無人機照片，以及包括L550在內的航空活塞引擎產品。（圖擷取自Xiamen Victory Technology網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國持續制裁伊朗與俄羅斯無人機供應鏈之際，《華爾街日報》披露，一家中國小型公司竟以AI群發郵件方式，向海外客戶推銷可用於「見證者-136（Shahed-136）」自殺無人機的引擎，網站甚至直接放上Shahed型無人機照片，顯示低成本無人機戰爭的灰色供應鏈，正變得越來越公開。

報導指出，這家名為「Victory Technology」的廈門公司，今年3月曾寄出英文開發信，內容提到可供應德國設計的Limbach L550引擎。這款引擎被廣泛認為是伊朗Shahed-136攻擊無人機的重要動力來源之一，俄軍也持續在烏克蘭大量使用該型無人機。

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寄件人向《華爾街日報》坦承，公司使用AI生成海外開發郵件。報導指出，這封郵件最後意外流入美國追蹤伊朗武器擴散網絡的研究機構「Iran Watch」信箱。

《華爾街日報》指出，美國近年持續追查流向俄羅斯與伊朗的軍民兩用零件，包括微晶片、光纖線、陀螺儀、伺服馬達與無人機引擎等。不過，無人機大量使用商規零件，加上供應鏈高度分散，使傳統出口管制與制裁越來越難追蹤。

報導引述前美國財政部官員說法指出，過去部分中國出口商還會刻意偽報貨物內容，以規避歐美制裁；如今部分業者甚至已不太掩飾產品用途。

除了無人機引擎，俄烏戰場近年大量出現以光纖線控制的FPV無人機後，中國對俄光纖出口也明顯增加。俄軍利用光纖無人機避開電子干擾後，相關零件需求快速上升。

報導還提到，這家廈門公司的登記背景原本橫跨茶葉、廚具、工業設計與自動販賣機等業務，其負責人則擁有大量工業雷射與設備相關專利。

美方官員坦言，很難完全阻止相關零件流向俄羅斯與伊朗，目前更現實的做法，是提高對方取得零件與量產無人機的成本。

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