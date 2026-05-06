1.25兆完整配套不能少 體系化防衛缺一個就破洞

圖為七大類別軍購特別預算。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「國防特別條例草案」攸關1.25兆軍事採購，仍持續受在野黨拖延而未審議，行政院長卓榮泰4月30日聽取中華民國國防部報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」時表示，此次國防特別預算規劃涵蓋「三塊拼圖、七大類別」軍備建構，缺一不可。

體系化作戰 多國已示範

卓榮泰指出，此次特別預算涵蓋3塊拼圖、7大類別。第1塊拼圖是籌購強弓等各類防空及反彈道飛彈以及無人反制系統，再搭配現有愛國者防空飛彈等，逐步打造「臺灣之盾」，有效捍衛領空安全，確保關鍵基礎設施防護。

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「臺灣之盾」整合各種不同射程、定位的防空系統以建立完整防空體系，使各系統非獨立作戰，讓防空效率大為提升。若預算短缺使系統整合不全，便與未整合前無異，將拖慢「臺灣之盾」建立的時程，當威脅來臨時，無法發揮全部戰力。

有關體系化作戰的優勢，在俄烏、印巴、以伊、美委和美伊等戰爭衝突中已完全體現。俄烏戰爭中俄羅斯因未具備體系化作戰而對烏行動效率低落；巴基斯坦在體系化作戰中各裝備完美配合，而能擊落更為先進的印度戰機；伊朗、委內瑞拉因防空系統效率低落，受電戰針對性壓制時便癱瘓而無韌性。

世界拼AI 國軍不能落後

關於第2塊拼圖，卓榮泰說要引進高科技及人工智慧，目標是籌獲「AI輔助決策系統」，協助國軍迅速分析情資、下達決策，並且同步建置「台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知應用套件（TAK）」，以串聯各類型無人載具或感測器，建立共同圖像，支援決策系統，引導「各式精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「反裝甲飛彈」及「攻擊型無人機」等各式遠距、精準、機動、致命的不對稱戰力，形成高科技擊殺鏈。

在AI進化速度日新月異情況下，大約每3個月就要迎來一次的換代，引發各AI模型競爭追趕。其成果明顯增加企業營利，也因節省人力出現白領裁員潮。不僅民間企業積極導入，政府機關也不落人後，國軍也亟需跟隨趨勢。

根據在野黨的「優先改善體制文化」說，AI反而是最好的例子，透過導入AI，員工就必須被迫學習使用，體制也會被迫適應，文化就會被迫改變，這反而是必須透過導入軟硬體才能改善的。

與美產業共同研發生產 增進台美關係

卓榮泰強調，第3塊拼圖是厚植國防相關產業自主發展，藉由臺美合作及國防無人機需求的契機，在最短時間內，擴大國內廠商自主量能，建立非紅供應鏈，同步推動國防產業發展，刺激國內經濟動能。這三大面向構成安全、不可或缺的拼圖，缺一不可，因此再度呼籲朝野共同支持。

在美國總統出川普主政下，講究經濟優先、萬事公平，台灣企業才開啟赴美設廠浪潮，並開放關稅與美增進通商。如今台美政府企業要共同研發生產國防裝備，是與美企業、經濟加深綁定，還接入北約軍備體系，更符合台美21世紀貿易倡議精神，若預算不到位僅止步於軍購，恐同樣損害台美關係。

「整合」是軍購核心

雖然軍購特別預算涵蓋帕拉丁自走砲、NASAMS防空系統與各種新式無人機等新裝備，但軍購核心反而是「整合」，不僅整合新裝備，也將新舊裝備建構在一個指揮體系下，包括整合「個式防空系統」、整合「部隊指管」和整合「國防產業」，反而是在採購最少新裝備下，最大化提升戰力的方式。

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