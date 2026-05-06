反攻號角響起！烏克蘭多型長程武器直搗俄羅斯腹地

烏克蘭研製的「火鶴」（Flamingo）長程飛彈。這類噴射動力自殺無人機具備低成本與高航程特性，是烏軍攻擊 1000公里外目標的利器。（圖取自Fire Point官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕 隨著春季戰線的推進，烏克蘭在俄烏戰爭中展現出前所未有的戰略主動權。透過自主研發的尖端科技與西方盟友的火力支援，烏克蘭已成功建構起一套涵蓋空中、陸基與海上的「長程打擊矩陣」。多型航程超過1000公里的攻擊型武器接連服役，標誌著戰火已全面延燒至俄羅斯內陸軍工命脈，烏軍全面反攻的號角正式鳴響。

根據最新戰情報告，這波長程打擊已產生決定性的戰略影響，包括造成俄羅斯能源命脈癱瘓，俄羅斯高達 40% 的石油出口產能 遭重創，經濟損失每日突破千萬美元，俄方防空體系崩潰，俄軍被迫將前線 S-400 防空系統抽調回保護本土煉油廠，導致前線防禦出現真空。

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此外，2026年4月，俄軍出現戰爭爆發以來首次「領土淨損失」，顯示長程打擊有效削弱了俄軍的戰場支撐力。烏克蘭國防部官員強調：「我們的目標不是領土，而是摧毀敵人發動戰爭的能力。」隨著無人機與長程飛彈產量持續攀升，這場不對稱戰爭正朝著有利於烏克蘭的方向加速傾斜。

烏克蘭國家安全局4月30日證實，烏軍無人機部隊連續兩天對俄羅斯皮姆市附近的煉油廠發動精準打擊，成功癱瘓該廠關鍵加工設施。（路透社）

長程攻擊型無人機

烏克蘭的無人機群主要採取「低成本、高產量」策略，用於大規模消耗俄方的防空飛彈，並精準打擊能源設施。

．AN-196「兇猛」（Liutyi）：航程與威力：航程達 1,000 公里 以上，搭載約 75 公斤的高爆戰鬥部。戰場定位：它是打擊俄境油田與精煉廠的最成功型號，曾多次成功突襲莫斯科、薩拉托夫（Saratov）及黑海沿岸設施。

．「海狸」（Beaver / Bober）：特性：外型類似小型飛機，時速 200 公里，具備優異的抗干擾能力。航程：約 800–1,000 公里，常被用於針對莫斯科商業區及電子零件工廠的心理震懾任務。

．「FP-1」長程殺手：極限射程：烏克蘭最新主力，航程可達 1,600–1,750 公里。戰略價值：其長達 1,600 公里的打擊半徑，使烏軍能攻擊聖彼得堡以北或深入烏拉爾山脈的軍工設施。

．AQ 400 Scythe：特性：強調「經濟效益」，木製機身，容易大量生產。戰場角色：作為「蜂群攻擊」的基礎，用於稀釋敵方防空密度，掩護高價值武器進攻。

長程飛彈（巡弋與彈道飛彈）

與無人機相比，飛彈具備高超音速與高貫穿力，專門處理具有強大防護的硬目標（如地下指揮所、加固機堡）。

．「海王星」改良型 （Long Neptune / Neptune-D）：從反艦型轉變為陸攻巡弋飛彈，射程擴展至約 1,000 公里。優勢：能在低空掠海/掠地飛行，極難被傳統雷達偵測，已投入常規戰鬥使用。

．「紅鶴」飛彈 （FP-5 Flamingo）：烏克蘭國產最強火力，載荷達 1,150 公斤，射程驚人地達到 3,000 公里。屬「戰略性武器」，可覆蓋俄羅斯絕大部分領土，對俄方的防禦資源造成極大配置壓力。

．「圓麵包」（Palianytsia） 無人機飛彈：混合型設計：雖稱無人機，但採用噴射引擎，具備巡弋飛彈的高速（時速約 900 公里），射程約 600–700 公里。用途：專門針對俄羅斯「前線機場」進行毀滅性打擊，讓俄軍軍機在地面即遭摧毀。

．「雷霆-2」（Grom-2 / Sapsan）：彈道飛彈：具備 500 公里 的短程彈道打擊能力，可對莫斯科重要指揮中心實施打擊。

友邦軍援飛彈

．ATACMS （美製）：射程 300 公里，主要用於前線後方 100–300 公里內的彈藥庫與雷達陣地。

．Storm Shadow / SCALP-EG （英法製）：射程達 500 公里，主要用於打擊克里米亞與俄境邊界附近的加固軍事目標。

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