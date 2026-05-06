中國「兩棲戰車」成海上靶子 美日菲實彈猛轟畫面曝光

美日菲部隊近日在菲律賓北部「肩並肩」演習中進行兩棲拒止演練，並以中國解放軍ZBD-05兩棲戰車模型作為海上標靶射擊。（圖擷取自社群媒體影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美日菲部隊近日在菲律賓北部實彈演練時，直接將中國解放軍主力兩棲步兵戰車「ZBD-05」模型當成海上靶車射擊，相關畫面曝光。

ZBD-05是中國解放軍專為兩棲突擊搶灘階段打造的履帶式步兵戰車。（圖擷取自微博）

根據軍事網站《Defence Blog》報導，美日菲三國官兵在「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演期間，於菲律賓呂宋島北部的佬沃（Laoag）海岸進行兩棲拒止演練。參演人員利用無人船搭載ZBD-05兩棲戰車模型，模擬敵軍發動登陸突擊。

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演習地佬沃位處台灣與中國間的海上要衝。美日菲三國在呂宋島與台灣之間的海域擁有重疊的安全利益。

ZBD-05是中國解放軍專為兩棲突擊搶灘階段打造的履帶式步兵戰車。報導提到，該型車輛在中國針對台灣的登陸演習中扮演關鍵角色。選擇ZBD-05作為靶車，也讓演練想定更具體。

約800名美日菲官兵參與演練，日本派出約40名「水陸機動團」成員。該部隊駐紮於長崎縣佐世保市，專門負責防衛日本西南島嶼免受兩棲突擊。

報導提到，日本專責島嶼防衛的部隊前往菲律賓參演，反映三方在防衛規劃上的交集。針對大規模渡海作戰，中國近年頻繁徵用民用滾裝船以擴充兩棲運送能量，相關動態引起防務專家關注。

演練期間，部隊使用無後座力砲、迫擊砲與輕兵器對海上目標進行射擊。日本水陸機動團也首度參與相關三方演訓。

此次科目是「肩並肩」年度演習的一環。今年演習規模歷年罕見，美菲兩國共動員逾1.6萬名官兵，澳洲與法國也派員加入相關科目。報導提到，演訓重點正從內部安全轉向領土與外部防衛。相關演習預計持續至5月8日。

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