以低成本制衡共軍行動 「奮進魔鬼魚」無人艇受矚目 特別預算卻卡關

台船研發軍事級無人艇奮進魔鬼魚。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕政府規劃總額達到1.25兆元的軍購特別條例及相關預算，陷入朝野攻防，軍事科技評論家James Jseng今（6）日在臉書撰文介紹台船軍事級無人艇奮進魔鬼魚，形容它是台灣「 一枚可怕的棋子」，並以此對國防預算卡關提出疑問，「台灣到底有多少政治人物已經被敵人收買，他們擋的這麼精準，這些人，現在究竟是友軍，還是敵軍？」

James Jseng敘述了台船在去年3月25日發布的「奮進魔鬼魚號」無人艇，稱整艘船的設計哲學只有一個方向，就是讓解放軍艦艇知道什麼叫做代價，他說，這套設計的完整度，已遠超過烏克蘭在黑海投入實戰的Sea Baby系列，2025年9月5日，美國驗船協會（ABS）正式授予奮進魔鬼魚原則性設計認可，這是台灣首艘獲得國際頂級驗船機構認證的軍用無人艇，從概念走向量產的路徑得以確立。

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奮進魔鬼魚戒護海鯤號出海測試。（記者李惠洲攝）

他指出，國防部在1.25兆元國防特別預算中，規劃以280億元預算籌購1320艘自殺式攻擊無人艇，一度還傳出可能上修至1500艘，台船為此做足準備，一條全自動化的產線可以每7到10天產出1艘魔鬼魚，年產能達40艘，如果多線擴建甚至上看500艘，量產能力已經沒有技術障礙。

軍事科技評論家James Jseng在臉書撰文，以奮進魔鬼魚論國防特別預算案。（取自James Jseng臉書）

James Jseng說，整個1.25兆元國防特別預算條例被在野黨持續杯葛卡關，美國退役海軍少將蒙哥馬利已經公開對國民黨反對預算感到失望，直指台灣完全沒有時間可以拖延，我們需要的是立刻投產，但他們卻還在玩50、100的殺價遊戲。

他表示，魔鬼魚代表的邏輯非常清晰，台灣不需要和解放軍在數量和噸位上硬碰硬，1艘造價數十億的解放軍現代級驅逐艦，只要被幾艘造價低廉的無人艇撞上水線，就會在台灣海峽永遠消失，這筆帳誰都算得清楚，現在的問題只在於，台灣到底有多少政治人物已經被敵人收買，他們擋的這麼精準，這些人，現在究竟是友軍，還是敵軍？

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