日給菲的「阿武隈級」護衛艦戰力如何？排水量2000噸具備反潛戰力

日本即將移轉阿武隈級護衛艦給菲律賓。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本與菲律賓持續研議裝備移轉事宜，其中，日本海上自衛隊阿武隈級護衛艦可望移交給菲國，引發外界關注。雖然阿武隈級已服役超過30年，不是日本最新銳的水面艦艇，但無論是海上巡航或者反潛作戰，都還有一定戰力，外媒也評估，菲國獲得阿武隈級護衛艦後，可應對中國擴張的壓力。

阿武隈級比照日本海上自衛隊規範，被稱作為「護衛艦」，但依照海軍艦艇分類，是一種現代較為罕見的「護航驅逐艦」（Destroyer escort），日本海自6艘艦艇於1989年至1993年間服役，標準排水量約2000噸，屬日本海自的近海防衛艦種。

阿武隈級護衛艦雖未配備區域防空飛彈，但仍搭載76公厘快砲、8枚魚叉反艦飛彈、近迫武器系統（CIWS）、8枚阿斯洛克反潛火箭、2座MK32魚雷管等武裝，具備基本水面作戰與反潛能力。另外，其艦艇設計開始導入匿蹤技術，符合當時的造艦潮流。

請繼續往下閱讀...

外國軍聞網站《海軍新聞》報導分析，阿武隈級護衛艦適合執行近海巡邏、海上警戒與低強度衝突任務。對菲律賓而言，由於其海軍現代化進程仍受預算與造艦速度限制，阿武隈級護衛艦的到來，有助於菲國補強新型艦艇成軍前，水面艦數量不足問題。

此外，這項合作案的背後，也反映日本與菲律賓近年共同面對中國海上擴張壓力。中國近年持續增加在南海與東海活動頻率，菲律賓則多次在南海與中國海警、公務船發生對峙。對日本而言，協助菲律賓提升海上監控與巡防能力，也有助維持巴士海峽與周邊重要航道安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法