模擬鎖定中國搶灘部隊！美出動多層火力阻擊 10分鐘狂射12枚火箭彈

美軍第25步兵師士兵4日在菲律賓佬沃（Laoag）發射「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕模擬中國解放軍兩棲戰車的標靶4日逼近菲律賓佬沃（Laoag）海岸，美軍隨即出動無人機與多層火力，模擬在灘岸前攔截登陸部隊。

演習使用的海上標靶（左），與中國解放軍ZBD-05兩步兵戰車（右）之對比圖。影像顯示該標靶外觀模擬解放軍登陸主力裝備，用於驗證美、日、菲聯軍的反登陸火力。（圖取自美國海軍學會新聞網）

根據美國海軍學會新聞網（USNI News）報導，美、日、菲、加四國部隊在「肩並肩」（Balikatan）演習中，驗證名為「濱海深層作戰」（Littoral Deep Battle）的防衛方案。該計畫結合烏克蘭戰場經驗，模擬在海上摧毀入侵部隊。

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演習現場位於菲律賓北部的拉巴斯沙丘（La Paz Sand Dunes）。美軍直接以中國「ZBD-05」兩棲步兵戰車模型作為海上標靶。ZBD-05是解放軍搶灘階段的主力裝備，常出現在針對台灣的登陸演習中。選擇ZBD-05作為靶車，也讓演練想定更具體。

演練過程呈現了多層次的攔截流程。首先由Ghost-X無人機在遠海進行偵測，並將目標數據即時回傳。

部署在後方的M142「海馬士」高機動多管火箭系統（HIMARS）隨即發動首波齊射。兩輛發射車在10分鐘內發射共12枚火箭彈。射擊完成後，發射車立即轉移陣地，以躲避可能的反擊火力。

當目標進入近海區域後，AH-64阿帕契攻擊直升機開始對灘岸進行掃射。隨後，美軍再投入自殺無人機與無人艇攻擊海上目標。

最後由部署在沙灘後方的步兵，利用無後座力砲與迫擊砲進行最後射擊。美軍近年提出利用大量無人機與無人艇封鎖海域的「地獄景觀」概念，此次演練也出現相關戰術。

演習地佬沃位處台灣與中國間的海上要衝。報導指出，佬沃在地理上具備高度戰略意義。約800名美日菲官兵參與演練，日本派出約40名「水陸機動團」成員。

日本水陸機動團專責島嶼防衛，其現身菲律賓反映出三國在第一島鏈防衛上的整合。演習期間，部隊共進行約3小時反登陸射擊，日本水陸機動團與加拿大部隊也參與灘岸防禦演練。

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