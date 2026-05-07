台海布雷沒那麼簡單！馮艾立：掃獵雷艦老化、布雷時機成嚴峻挑戰

海軍快速布雷艇進行水雷投放訓練。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕水雷戰術被視為台海「不對稱作戰」的關鍵武器，但其實務運用仍面臨高度挑戰。臺灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立指出，水雷雖能有效壓縮共軍登陸的時間與空間，但台灣目前面臨布雷時機難斷、反水雷能力不足等「三大挑戰」。若獵掃雷艦隊老化問題無法克服，台海補給線恐面臨反遭共軍萬枚水雷封鎖的風險。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》近期上線，臺灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立分析，台灣水雷戰術首要面臨「布雷時機」的兩難。若過早布雷，將衝擊民航與商業航運，甚至引發地緣政治局勢無端升高；若布雷過晚，我方布雷艇恐已被敵軍精準掌握，難以安全出港執行任務。

請繼續往下閱讀...

馮艾立進一步表示，強化布雷韌性須仰賴「多元平台」的運用。除了現有的水面艦，飛機、潛艦、無人載具甚至偽裝的民用平台，都應納入布雷體系，並結合假雷與誘餌增加敵方掃雷壓力。

然而，馮艾立直指，最核心的隱憂在於台灣整體的「反水雷能力」。共軍目前擁有約5萬至10萬枚的水雷儲備，極可能對我國基隆、台中、高雄等重要港口實施封鎖。對比之下，台灣現有的掃、獵雷艦隊面臨嚴重老化，若我方「只能布雷、不能清雷」，一旦共軍發動水雷封鎖切斷補給線，台灣將陷入防衛不對稱的困局，補足獵掃雷戰力的缺口已刻不容緩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法