3350億打造「無人機大軍」 吳浩宇：建構非紅供應鏈應對新型態戰爭

中科院研製的勁蜂III型 無人機。（記者田裕華攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕隨著俄烏戰爭展現無人機改變現代戰場的驚人潛力，如何運用與反制無人載具已成為各國軍方建軍備戰的重中之重。臺灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇指出，我國國防部計畫在最新國防特別預算中，編列高達3350億元投入「無人載具及其反制系統」，預計籌建逾20萬架無人機與上千艘無人船舶，目的在透過「非紅供應鏈」強化我國防衛韌性。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》近日上線，臺灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇分析，現代戰場上各種構型的無人載具已扮演關鍵角色。根據最新預算規劃，政府預計委託中科院、軍備局並納入民間商購模式，取得20萬逾架各型無人機，並委製1320艘無人船舶，規模之大前所未見。

吳浩宇強調，這筆預算不僅是為了數量上的擴充，更重要的是引進「軟硬殺混合」的反制系統，以應對敵軍日益嚴峻的群蜂攻擊威脅。他說，透過扶持國內國防有關產業、打造排除中國零件的「非紅供應鏈」，台灣將能更有效地建構不對稱戰力，以因應未來新型態戰場的多元需求。

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