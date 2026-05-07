「捕蠅草計畫」5.0版本 美軍投入兩棲電動UGV演練醫療後送

圖為美軍在立陶宛「捕蠅草計畫」中運用UNEX無人車輸送傷患。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕過往針對無人機的「捕蠅草計畫」（Project Flytrap），現已來到5.0版本，新增「有人／無人組合」（MUM-T）協作。美軍近日在立陶宛的演習中，便透過入「UNEX」無人地面載具（UGV）執行醫療後送任務，降低戰場傷患後送風險。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美軍在立陶宛帕布拉德訓練區舉行的演習中，投入「UNEX」模擬執行醫療後送，協助部隊熟悉相關裝備的操作與實際運用，適應未來戰場環境；近年作戰經驗顯示，使用有人載具或擔架後送傷患極易受到無人機的重點攻擊，因此各國紛紛嘗試改用UGV執行相關任務，降低人員風險。

請繼續往下閱讀...

報導指出，「UNEX」由波蘭、烏克蘭及捷克合作的「ABRIS」設計集團研發，是專為高風險任務設計的全電動水陸兩用UGV。最高酬載高達1700公斤，能夠跨越1公尺高的障礙物，可在泥地、碎石地、雪地、結冰路面及水域環境靈活機動，具優異部署能量。此外，配備人工智慧（AI）自主系統，在電子干擾下仍具備超過10公里的操作範圍。

「UNEX」也採模組化設計，除以空載狀態運送人員，也可安裝遙控砲塔、貨運模組、排雷模組，以及可用於執行各式情監偵（ISR）任務的雷達及感測器等，具多元任務彈性。

報導說，美軍已針對「UNEX」執行一系列測試，包含用於遠端部署第一人稱視角（FPV）無人機和拖曳聯合輕型戰術車輛（JLTV）；並在今年3月贏得美陸軍xTech先進地面打擊競賽（xTech Edge Strike Ground），因而獲得「全球戰術邊緣採購局」（G-TEAD）的10年合約。ABRIS公司稱，評審認為UNEX的高機動性、兩棲作戰能力、酬載能力以及遠距離地面控制站操作能力是其最終勝出的關鍵因素。

「捕蠅草計畫」演訓自4月27日持續至5月底，將投入各式自主UGV、FPV無人機及反無人機（C-UAS）系統，協助部隊熟悉最新戰場科技。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法