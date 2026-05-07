華郵解密衛星圖！伊朗空襲破壞規模超預期 美軍228處設施受損

圖為伊朗附隨媒體發布的高解析度衛星影像，紅圈處標記中東多處美軍基地（包含巴林、科威特、卡達等地）設施在空襲中受損的位置。（圖擷取自伊朗附隨媒體）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》分析衛星影像指出，自戰爭爆發以來，中東至少228處美軍設施與設備遭伊朗空襲破壞，規模遠超外界先前已知。

根據《華盛頓郵報》報導，分析超過100張高解析度衛星照片後發現，伊朗的空襲擊中了多個關鍵美軍基地。受損目標不僅包括雷達、通訊設備與防空系統，還涵蓋機堡、燃料庫、甚至官兵宿舍與體育館等非裝甲目標。

請繼續往下閱讀...

負責審視影像的軍事專家坎西安（Mark Cancian）指出，伊朗的攻擊非常精準，衛星圖上幾乎找不到落空的隨機彈坑。這份報告顯示，美軍可能低估了伊朗的目標鎖定能力，且部分基地缺乏足夠的防護設施。

報導提到，目前要取得中東地區的高解析度衛星影像極度困難。兩大商業衛星供應商在美國政府的要求下，已限制或延後發布該區域的影像。此舉使外界難以獨立評估伊朗反擊的破壞程度。

與此相對，伊朗附隨媒體持續在社群平台上發布高解析度衛星圖，展示其公布的打擊影像。《華盛頓郵報》透過交叉比對歐盟衛星系統（Copernicus）的影像，證實了過百張照片的真實性。

低成本無人機成威脅 部分基地已遷移

軍事專家指出，美軍防空系統攔截了大量攻擊，但面對成本低廉且精準的「單向攻擊無人機」（自殺無人機）時，仍顯得應變不足。這類無人機體積小、難以攔截，對地面部隊構成威脅。

報導引述美國官員說法指出，包含第五艦隊總部在內的部分受損設施，已進行人員與設備轉移。《華盛頓郵報》提到，部分曾遭攻擊的基地目前仍未恢復原有部署規模，美方也尚未公開完整的損害清單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法