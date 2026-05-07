川習會下週登場 中國出動22機7艦擾台

中共解放軍進入台海週邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕「川習會」預計下週登場，我國國防特別條例草案立院協商宣告破局，中國持續對台遂行軍事施壓及灰色地帶襲擾。國防部今天（7日）表示，自昨（6）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共解放軍各型軍機22架次、海軍艦艇6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有18架次軍機逾越台海中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。

據國防部公布示意圖，共機擾台活動分為四部分環繞台灣本島。第一部分於昨天下午12時50分至下午6時35分，共有2架次輔戰機於台灣東北部及東部空域活動；第二部分於昨天下午1時15分至晚上10時20分，偵獲主、輔戰機及無人機共10架次，其中有8架次逾越台海中線，進入我北部及中部空域。

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第三部分活動時間為昨天下午3時5分至晚上8時50分，偵獲主、輔戰機計7架次，出現在我西南空域；第四部分則自昨天上午9時40分起持續至今日凌晨3時45分，共有3架次無人機及直升機於我東南部及東部空域活動。

海上動態方面，國防部指出，共有6艘中共海軍艦艇及1艘公務船持續在台海周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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