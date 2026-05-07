反無人機要放電磁波還是雷射 土國方案全都要！

土耳其公司近日公開新型履帶式定向能防空系統整合「ALKA」定向能武器與「KAPLAN」混合動力履帶裝甲的新型履帶式定向能防空系統。（圖取自X@ssysfakb）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對無人機蜂群與遊蕩彈藥威脅，主要以「軟殺」和「硬殺」兩種方式反制，不過土耳其公司近日公開新型履帶式定向能防空系統，則是兩種都要，結合雷射武器、電子干擾與混合動力履帶載具，可伴隨裝甲部隊機動，以低成本方式持續攔截小型無人機，被視為北約未來短程防空的重要新方向。

軍聞網站「Army Recognition」報導，該系統由ROKETSAN與FNSS於2026年伊斯坦堡SAHA Expo防務展中公開，整合「ALKA」定向能雷射武器與「KAPLAN」混合動力履帶裝甲車，可同時運用電磁干擾進行「軟殺」，以及雷射武器進行「硬殺」，破壞攔截無人機蜂群、遊蕩彈藥與微型無人機。

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報導指出，ALKA系統可反制固定翼與旋翼無人機、自殺無人機，以及搭載影像導航與自動駕駛系統的目標，並具備全天候作戰能力。系統搭載2.5kW與5kW雷射模組，射程分別達750公尺與1500公尺，並可透過雷達同時追蹤100個目標。

值得注意的是，該平台已由早期概念展示，進一步發展為具備「可選擇有人／自主操作模式」的機動化作戰節點。未來不僅能作為單純防空武器，更能整合進多層次、網狀化防空架構，執行威脅排序、自主接戰與協同防空任務。

另外，KAPLAN混合動力履帶車也是系統核心之一。由於雷射武器需大量且穩定電力，FNSS採用柴油電力混合架構，同時供應車輛推進與高能武器運作，無須額外發電設備，大幅降低後勤負擔。其電動驅動系統並具備高扭力、靜音行駛與長時間靜默待命能力，有利於前線伴隨作戰與伏擊部署。

報導指出，相較傳統反無人機系統，土耳其此套系統最大特色在於兼具機動性、能源自主與多層次攔截能力。固定式干擾器雖可保護基地，但難以伴隨裝甲部隊機動；傳統火砲與飛彈雖具攔截能力，但面對大量廉價無人機時，將迅速耗盡彈藥與飛彈庫存。

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