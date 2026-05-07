361億「強弓」飛彈若未納入特別預算 中科院憂：與弓三預算相互排擠

中科院研製的強弓飛彈系統規劃是以361億元規模，在軍購特別預算內進行量產，即可在115年就進行產製，116年就可完成第一套區域型國產防空飛彈系統的整合。圖為強弓飛彈系統（資料照，記者方賓照攝）。

〔記者羅添斌／台北報導〕藍白在野政黨對軍購特別預算表態，僅支持美國對台軍售案，連美國對台商售丶國內委製生產案都要求改列年度預算來編列，軍政人士今天指出，軍購特別預算是採配套規劃，以台灣之盾的大型整合型防空計畫為例，就會包括軍售丶商購及台灣委製案在內，如果只在軍購特別預算同意其中一項，另兩項改列年度預算，就會造成戰力期程配合上的重大落差。

他指出，以中科院研製的強弓飛彈系統為例，規劃是以361億元規模，在軍購特別預算內進行量產，軍方規劃若依原計畫納入特別預算後，即可在115年就進行產製，116年就可完成第一套區域型國產防空飛彈系統的整合，將強弓飛彈丶天弓三型飛彈以及陸射型天劍飛彈系統整合在一起，但如果結果就像在野政黨堅持的，將強弓改列年度預算，就會讓強弓飛彈的量產進度整個往後延，更直接影響第一套區域型國產防空飛彈系統整合的時程。

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軍方憂心，若依在野政黨堅持將強弓改列年度預算，就會讓強弓飛彈的量產進度整個往後延，更直接影響第一套區域型國產防空飛彈系統整合的時程。圖為根據中科院發布的影片，強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）

軍政人士說，海空戰力提升特別預算將在今年底執行完畢，原本列在其中的天弓三型飛彈量產案，116年度起將會移到年度預算裡頭繼續生產，若是強弓飛彈系統無法納入特別預算，而要移到年度預算來執行，估計總經費達到361億元台幣強弓飛彈系統，與天弓三型的量產案將會產生相互排擠效果，不利我整體防空系統戰力的建置與戰力發揮。

天弓三型飛彈116年起將移到年度國防部預算中，繼續量產。圖為賴總統今年二月視導「空軍792旅第613營2連」，這個部隊就是天弓三型防空飛彈的部隊。（圖：取自總統府網站）

根據國防部先前說明，強弓飛彈量產案可搭配愛國者及弓三飛彈，達成反機、反彈重層攔截作戰目標；相較愛三、弓三的被動相列PESA雷達，強弓案的主動相列AESA雷達為美方提供技術協助、已完成戰測且可量產裝備，根據規劃，強弓最快116年可與國產天弓、天劍系統完成整合，建構首套國產區域防空飛彈體系。

國防部表示，除了美國薩德THAAD、以色列箭二系統（Arrow 2）外，同層次之防空飛彈僅我國發展，現已完成作戰測評並可量產。本案透過美方技術協助發展AESA主動相位雷達，整合現有各式國造防空武器，強化「多層拒止、精準打擊、分散存活、快速決策」防衛能力。

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