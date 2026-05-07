美機動旅再改造 結合無人、網路、電戰新科技

圖為機動旅所使用的輕型戰術車輛。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍「接觸轉型」倡議要將美軍25支「步兵旅級戰鬥隊」（IBCTs），陸續轉型為輕、快且具備新興戰力的「機動旅級戰鬥隊」（MBCTs）。而維吉尼亞州國民兵的第116步兵旅，在「接觸轉型2.0」計畫下完成改編，並於近日在皮克特堡實施多領域實彈演習，整合無人機、電子戰、網攻與低軌衛星通訊能力，驗證新型數位化作戰模式，成為美軍首支徹底改編為MBCT的國民兵部隊。

軍聞網站「Army Recognition」報導，新編制導入專責無人機偵察單位、電子戰資產、網路輔助目標指示與抗干擾衛星通訊能力，使步兵旅從傳統地面機動部隊，轉型為具備多領域感測與數位接戰能力的作戰節點。

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報導指出，此次演習最大特色，在於首次將無人機偵察、電子戰與攻勢網路作戰完全整合至步兵作戰流程。官兵利用戰術無人機與地面電磁感測系統，搜尋模擬敵軍火力指揮中心，同時干擾敵方電磁活動，迫使敵人因數位鏈結中斷而改用易受偵測的語音無線電通訊，隨後電子戰小組立即鎖定電波來源進行精準火力標定。

另外，第116步兵旅也成立全新的「多功能偵察連」，專門整合新型裝備如戰術無人機、反無人機系統、電磁戰與網路作戰能力。美軍官員表示，未來步兵班不再單靠目視與傳統機動，而是透過無人機、電磁感測與數位目標指示，在實際接戰前即完成敵軍定位。

演習中，部隊並運用低軌衛星通訊系統維持指揮控制與戰場資訊共享能力，以因應未來高強度戰場中GPS與通訊鏈路遭干擾的情況。

報導指出，此一轉型深受烏俄戰爭經驗影響。現代戰場已逐漸由「火力與機動」主導，轉向「感測器—資料鏈—電磁頻譜」主導，誰能更快發現敵軍、干擾敵方通訊並整合多領域資訊，誰就能率先建立戰場優勢。

值得注意的是，五角大廈此次選擇由國民兵部隊率先轉型，顯示其對國民兵戰力定位正逐漸提升。維吉尼亞州國民兵官員表示，第116步兵旅未來將於2026年前往聯合戰備訓練中心（JRTC）接受更高強度驗證，屆時將面對具備完整電子戰與遠程精準火力能力的模擬敵軍。

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