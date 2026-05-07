韓華為搶加國潛艦單祭大優惠 若得標將設廠造K9、天橆等地面裝備

圖為韓華海洋（Hanwha Ocean）建造的3600噸級柴電潛艦「蔣英實號」。（圖取自南韓海軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓韓華集團正積極爭取加拿大高達600億加幣的新一代潛艦訂單，並同步祭出大規模國防產業合作方案。韓華近日與加拿大汽車零件製造商協會（APMA）宣布，若韓華海洋KSS-III潛艦成功獲選加拿大「巡邏潛艦計畫」（CPSP），雙方將在加拿大成立合資企業，不僅在當地生產潛艦零件，更會建立K9自走砲、「赤背蛛」步戰車等裝備產線。

軍聞網站「Defence Industry Europe」報導，新公司將由加拿大方面持有多數股權，並由加拿大籍執行長領導，所有產品均在加拿大製造，從鋼鐵、鋁材到組裝工人全數在地化，以配合加拿大近期提出的「加拿大製造」國防工業戰略。

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報導指出，韓華此次並非單純推銷潛艦，而是試圖以「整體國防產業合作」方式爭取訂單。若KSS-III獲選，韓華將進一步在加拿大建立K9「雷霆」自走砲、K10彈藥補給車、「赤背蛛」步戰車、「天橆」多管火箭系統與無人地面載具等生產能力，並專注於為加國政府機關設計和生產非商用車輛。

另外，韓華也強調KSS-III具備長航程、高續航與北極部署能力，符合加拿大未來極地戰略需求；根據規劃，若2026年完成簽約，韓華可於2035年前交付4艘潛艦，用以取代現役維多利亞級，其餘8艘則以每年1艘速度交付，2043年前完成全數12艘潛艦。韓華並宣稱，目前沒有其他競爭方案能達到相同交付速度。

報導指出，由於維多利亞級潛艦老化嚴重，若能提前退役，預估可為加拿大節省約10億美元維修與後勤成本。

值得注意的是，韓華此次合作對象並非傳統軍工企業，而是加拿大汽車零件製造商協會，顯示韓華希望利用加拿大既有汽車產業基礎，快速建立軍用車輛與裝甲平台供應鏈。

韓華航太執行長宋在宜表示，加拿大具備世界級製造能力與高技術人才，若結合韓華的軍工技術與量產經驗，將建立超越傳統軍購的新型合作模式。

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