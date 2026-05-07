1320艘無人艇列特別預算 軍方：有助爭取外商自主航行技術移轉台灣

軍方先前規劃的期程，是預計在立院通過特別預算案之後立即啟動自殺型無人艇的量產案，今年下半年辦理招標及樣艇測試，116年11月則是首批交裝及驗收，但若是無法納人特別預算，改列年度預算的話，一切的規劃期程就會生變，大幅延後交艇的時間。圖為去年9月國防展中展示的美商「Muskie M18」無人水面艇，最大航速50節以上、航程500浬以上，可抗4至6級海象，是美軍現役裝備。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院朝野協商對軍購特別條例並未達成共識，最快可能在本月8日就會進行表決，包括自殺型無人艇在內的多項國內產製案，可能因此無法納人特別預算，而是要改列年度預算執執行，軍政人士今天指出，自殺型無人艇若可以納人特別預算，就可以爭取外商將自主航行技術，一次性的移轉給台灣，可以強化承受中國制壓力與合作意願，若是以年度預算來執行，每年都可能面臨中國施壓生變的狀況。

對於自殺型無人艇案，軍方規劃委製給軍備局生產製造中心，執行國內公開採購及火工段整合，採購數量現階段為1320艘，預估總金額為280億元，由於國防部的政策是只要符合需求的國內船廠，都有可能承接一定數量的船艇載台，而非一家全拿，目前各船廠都各自與外商洽談合作，並且先行備好料件，等待預算一旦通過就可快速進行產製。

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軍方先前規劃的期程，是預計在立院通過特別預算案之後立即啟動，今年下半年辦理招標及樣艇測試，116年11月則是首批交裝及驗收，但若是無法納人特別預算，改列年度預算的話，一切的規劃期程就會生變，大幅延後交艇的時間。

台船研發軍事級無人艇奮進魔鬼魚。（資料照，記者洪臣宏攝）

軍政人士今天表示，俄烏戰爭證明無人機、艇可以創造海、空上不對稱作戰戰果，針對高價飛彈、有人艦艇造艦計畫，無人機、艇建造成本相對低廉，有利國內無人機、造船產業技術提升及發展。國內無人機、艇透過美方無人自主化軟體技轉，可強化戰場「多層拒止、精準打擊、分散存活」之防衛能力。

他指出，以無人艇大量小型造船計畫為例，有利於低成本、匿蹤、不對稱無人水面反制作戰效益之發揮。相對於大型水面艦或潛艦造艦，小型無人艇對國內造船業者之投資效益更為有利，更易於扶持國內無人船產業之技術發展。以特別預算挹注，爭取外商自主航行技術一次性移轉，可強化其承受中國制裁壓力與合作意願。

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