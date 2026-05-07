鎖定防空死角！美軍首飛「超安靜」無人機 黑科技讓雷達也難抓

DARPA「SHEPARD」計畫的XRQ-73油電混合實驗無人機，4月於加州愛德華空軍基地完成首次飛行。（圖取自Northrop Grumman）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正在測試一款幾乎聽不到聲音的新型無人機。美國國防高等研究計畫署（DARPA）近日證實，隸屬「SHEPARD」油電混合動力飛行計畫的XRQ-73實驗型飛翼無人機，已於4月在加州愛德華空軍基地完成首次飛行。

根據軍聞網站《The Aviationist》報導，SHEPARD全名為「油電混合推進飛機驗證計畫」（Series Hybrid Electric Propulsion AiRcraft Demonstration），由DARPA推動，目的在驗證混合電力推進系統在軍用飛機上的實際用途。

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XRQ-73由諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）與旗下Scaled Composites共同開發，採用飛翼構型，外觀類似縮小版匿蹤轟炸機。機體利用燃氣渦輪發電，再由電力系統驅動螺旋槳，可降低傳統引擎噪音與熱源訊號。

DARPA表示，這次首飛是驗證新型軍用推進架構的重要一步。相關設計可讓無人機在低空飛行時更難被發現，適合執行情報蒐集與監視任務。

公開照片顯示，XRQ-73近期新增翼尖垂直尾翼與上方進氣口，機腹下方則保留大型整流罩，外界推測可能用於搭載偵察設備。

We recently flew the XRQ-73 hybrid-electric unmanned aircraft in collaboration with @AFResearchLab and @northropgrumman at Edwards Air Force Base, Calif.



Part of the SHEPARD program, the flight proves the military utility of hybrid-electric propulsion. ✈️⚡️ pic.twitter.com/CEO4GD7CqL — DARPA （@DARPA） May 6, 2026

報導指出，低噪音與低熱訊號設計，讓這類無人機特別適合接近目標區域執行秘密任務。相較於大型高空偵察機，XRQ-73可能更適合在較低高度活動，以降低被地面雷達或紅外線系統發現的風險。

資料顯示，XRQ-73重量約555公斤，屬於美軍「第三級無人機」分類，性能接近RQ-7 Shadow等戰術無人機。該計畫原定2024年首飛，但實際測試時間延後至今年4月。

值得注意的是，DARPA直到數週後才對外公開首飛消息。官方發布的照片中，XRQ-73停放於愛德華基地乾湖床，而非一般跑道。該區長期用於美軍機密飛行測試，太空梭與X-15實驗機過去也曾在此活動。

《The Aviationist》指出，XRQ-73後續飛行測試很可能仍將低調進行，美方目前也尚未公開完整任務內容。

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