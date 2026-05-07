畫面曝光！日本首度在菲實射「88式」反艦飛彈 擊沉70公里外靶艦

菲律賓和美國正舉行年度「肩並肩」聯合軍事演習，日本自衛隊首次發射2枚88式岸置反艦飛彈，擊沉離岸70公里外的靶艦。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本自衛隊6日在菲律賓實彈演練中，首度發射2枚「88式」岸置反艦飛彈，成功擊沉70公里外的靶艦。相關海上打擊與飛彈升空畫面曝光。

88式飛彈發射 精準命中海上標靶

根據《馬尼拉時報》（The Manila Times）報導，美日菲等國部隊在菲律賓西北部抱威鎮（Paoay）沙丘執行「肩並肩」（Balikatan）演習的海上打擊科目。日本陸上自衛隊首度在海外實施88式陸基反艦飛彈實彈射擊。

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報導指出，日方發射的2枚飛彈精準命中距離海岸約70公里外的退役菲律賓海軍巡邏艦「奎松號」（BRP Quezon）。社群平台流出的現場影片顯示，飛彈伴隨巨大轟鳴聲拖著長長尾煙升空，直撲海上目標。

日本防衛大臣小泉進次郎與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）在場視察實彈射擊，這是日本首度以戰鬥部隊身分參與肩並肩實彈演練，打破過往僅派遣觀察員的慣例，展現防衛政策的轉向。

這項演練展示了多國協同火力的整合。在日方飛彈命中後，美軍隨即使用「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統對靶艦進行轟擊，並透過美國陸戰隊的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）進行模擬射擊。

多國火力補刀 驗證第一島鏈防衛

除了美日兩軍的岸置火力，菲律賓空軍的FA-50戰機與海軍巡防艦也參與最後的火力打擊，合力將靶艦擊沉。

報導提到，演習地點面向南海與台灣海峽，具備高度戰略意義。今年肩並肩演習集結逾1.6萬名跨國部隊參與，全階段演習預定於5月8日結束。

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