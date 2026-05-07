擊沉靶艦劍指中國！日本在菲首射反艦飛彈 北京怒轟「軍國主義復辟」

日本陸上自衛隊「88式」陸基反艦飛彈系統6日於菲律賓「肩並肩」（Balikatan）演習中進行實彈射擊。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本自衛隊6日在菲律賓北部實彈射擊，發射2枚88式陸基反艦飛彈，精準擊沉一艘退役的菲律賓海軍巡邏艦。此項針對性極強的軍事演練隨即引發北京當局強烈不滿，中方指控日本正加速走向「新型軍國主義」。

根據《法新社》報導，這場海上打擊科目為年度「肩並肩」（Balikatan）演習的一環，演練地點距離台灣南端約400公里。日本防衛大臣小泉進次郎與菲律賓國防部長鐵歐多諾親自見證飛彈在發射後數分鐘內命中目標，靶艦隨後下沉。

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報導指出，這是自衛隊首次派遣戰鬥部隊參與該演習。日本政府近期持續放寬武器出口規則，不僅加深與菲律賓的防務互動，更在此次實彈射擊中驗證了「反擊能力」。

針對日本在菲國土地實彈射擊，中國外交部發言人林劍在例行記者會上抨擊，日本身為「侵略者」，不僅未對歷史罪責進行深刻反省，竟還以安全合作為名，派遣軍力進入他國領土發射進攻性飛彈。

中方稱此舉為「日本右翼勢力加速再軍事化」的最新例證。報導提到，日中兩國關係近年因安全鷹派立場濃厚的領袖上台後更趨冷淡，北京曾因日方在台灣議題上的表態，對日採取貿易限制措施。

《法新社》分析指出，在現任首相高市早苗領導下，日本已徹底背離二戰後的和平主義基調，轉向更強硬的防衛政策。透過與美國、菲律賓深化軍事連結，東京正試圖打破過去對武力使用的自我約束。

演習將於8日結束，共動員逾1.7萬名軍力。相關國防官員指出，面對區域海域的強勢行動，聯合防禦機制已成為印太地區的戰術核心。對於中方的批評，日菲官員均未作出公開回應。

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