海鯤潛艦發射操雷震撼影像曝光 跨夜潛航測試進入倒數

第一枚操雷發射。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船及海軍5、6日接連進行國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）海測，台船今（7）日在官網公布成功發射2枚操雷影像，軍艦回收操雷畫面也都全紀錄在57秒的影片中，場面震撼。外界研判，緊接著將進行跨夜測試，

台船今天也發布新聞稿說明測試最新進度，台船指出，承造的「海鯤軍艦」，昨（6）日於海測期間完成操雷射擊，驗證戰鬥系統偵蒐、解算、發射與魚雷導控的作戰能力。台船表示，公司續與海軍一同依「安全」及「品質」前提下，執行各裝備調校及入塢整備，為後續測試準備。

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海鯤號出海進行操雷射擊。（台船提供）

台船公布的影像共57秒，從海鯤號啟航測試、抵達測試區域和協測艦會合、備便射擊、發射第一、二枚操雷、標定位置回收操雷及吊艦回運，一直到夜間順利返航台船大塢，所有過程全都記錄，相當振奮人心。

海鯤號海測操雷備便射擊。（台船提供）

軍事專家紀東昀昨天受訪時指出，這次最主要驗證科目為操雷，因為全球供應鏈問題，導致MK-48重型線導魚雷的生產進度不如預期，有關操雷在造船最後驗證的最重要的測試儀器，是先跟美國海軍商借，依照之前海軍參謀長在立法院答詢，操雷在5月之後就要歸還美軍，所以操雷科目是接下來測試的重中之重，潛艦跟一般觀光潛艇不一樣為能在水下執行作戰任務，其最重要的武器裝備即為魚雷，要驗證這艘潛艦可以由聲納發現目標到接戰，一直到發射魚雷擊沉目標，最重要驗證科目就是操雷。

至於跨夜潛航測試時間點，台船董事長陳政宏日前接受媒體專訪時透露，「現在不方便講什麼時候，但就是快了」。

第二枚操雷發射。（台船提供）

操雷回收標定位置。（台船提供）

台船表示，完成潛航測試後，進入測評測試階段。第一階段由船廠（台船）進行技術測評，驗證儎台系統與作戰系統符合需求，測試項目有續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統，還有武器模擬射擊（無火藥魚雷又稱「操雷」）。

完成上述測試後，即交船給船東（海軍）進行戰術測評，海鯤號會到演習海域，結合技術與戰術測試評估，驗證符合整體作戰能力，測試項目有武器射擊、單艦戰術運用測試、多艦協同作戰測試、長時間巡弋成熟度測試。

將操雷吊艦回運。（台船提供）

將操雷回收吊艦回運。（台船提供）

台船公布海鯤號最新海測影像。（台船提供）

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