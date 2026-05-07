海鯤潛艦成功射擊2枚「操雷」 驗證線導作戰系統關鍵戰力

潛艦「海鯤號」（SS-711）6日順利完成兩枚「操雷」射擊測試，由台船今天發佈的影片顯示，「操雷」經由魚雷發管發射出去之後，尾部還拖著一條長長的導線。（台船提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國首艘自製潛艦「海鯤號」（SS-711）6日順利完成兩枚「操雷」射擊測試，由台船今天發佈的影片顯示，「操雷」經由魚雷發管發射出去之後，尾部還拖著一條長長的導線，本次測試成功驗證海鯤艦魚雷管發射功能、戰鬥射控系統與魚雷間的導引鏈接，象徵交艦前的重要測試科目取得重大突破。

「操雷」是什麼：驗證戰術能力的關鍵訓練設備

本次演習所使用的「操雷」（Exercise Torpedo）為操演專用魚雷。與實戰用魚雷不同，操雷內部不具備高爆炸藥，而是填充與藥量等重的配重物，確保其航行速度、深度及動力性能與實彈完全一致。

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操雷內部裝有高精密數據記錄儀，能完整蒐集航行過程中的各項參數，作為戰術分析之用。此外，操雷具備可回收性，在完成預定航程後會浮上海面，由作業船隻回收重複使用。

潛艦「海鯤號」（SS-711）6日順利完成兩枚「操雷」射擊測試，本次測試成功驗證海鯤艦魚雷管發射功能、戰鬥射控系統與魚雷間的導引鏈接，象徵交艦前的重要測試科目取得重大突破。（台船提供）

台美技術合作：美製魚雷系統之整合驗證

軍方人士指出，海鯤艦此次測試所使用的操雷器材是向美國借用，旨在驗證艦上系統與未來正式配備之美製 MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷的相容性。MK-48 系列魚雷目前由美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）與雷神技術公司（RTX/Raytheon）研製。

操雷被吊卦回收到艦上之後，與艦上人員對比，才知道操雷的長度及體積也是相當驚人的。（台船提供）

有線導控技術：展現精準打擊優勢

軍方人士證實，本次射擊成功驗證了「有線導控」（Wire-guided）技術。海鯤艦透過釋放導線，由艦上操作人員即時傳輸修正指令，引導魚雷精準駛向預定目標，並同步回傳魚雷聲納數據供戰鬥系統判讀。此項技術能有效提升潛艦在複雜水下環境中的抗干擾能力與目標辨識率。

海鯤艦後續將持續進行各項動態測試，以確保作戰效能符合軍方規範，展現我國國防自主與守護海疆之決心。

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