無人機業者發聲 亞創廠協會表態支持軍購預算1.25兆全數過關

亞洲無人機創新園區廠商協進會理事長羅正方表態支持軍購預算1.25兆全數過關。（資料照）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕針對近期立法院審議軍購案與國防預算，亞洲無人機創新園區廠商協進會 （TNDIA）今天由理事長羅正方代表全體成員發表聲明，支持軍購預算1.25兆元全數過關，「這不只是一筆預算，這是一份守護台灣下一代、翻轉傳統產業未來的社會契約」。

2022年蔡英文前總統成立「無人機國家隊」，現任賴清德總統將其納入「五大信賴產業」，無人載具已不僅是科技標籤，更是台灣參與全球供應鏈、強化國家安全的核心命脈。作為國家隊的執行樞紐，亞洲無人機創新園區廠商協進會集結台灣最頂尖的航太與AI企業，針對近期立法院審議軍購案與國防預算發表聲明。

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聲明指出，生命無價，軍購是為了讓孩子安全回家，面對地緣政治的波濤，從烏俄戰爭到美伊衝突，戰場經驗顯示無人載具已成為守護生命的關鍵。科技是守護士兵的盾牌，國防預算的審議應超越政黨利益，沒有任何事比年輕士兵的生命更珍貴，採購與開發先進無人系統，是為讓無人載具代替血肉之軀深入險境，將傷亡降到最低，是對下一代最溫柔、也最實質的安全保障。

聲明說，稅金應化作堅實的防護，納稅人深切期盼稅金都能精確轉化為護國的盾牌，支持軍購就是支持將資源投入防衛，讓保家衛國不再是口號，而是每一位家長都能安心的實體屏障。

聲明表示，台灣進行經濟轉型，無人載具產業鏈不僅是軍事採購，更是「以國防驅動產業」的世代升級，台灣的強大不只有半導體，更在於隱身於巷弄中、充滿韌性的傳產供應鏈。無人載具是半導體、電資通、精密機械、材料化工及塑膠加工的綜合舞台，透過預算支持，能引導傳產英雄順勢跨入全球規模的軍民通用市場，讓「台灣製造」從低毛利代工，華麗轉身為高價值的戰略科技。

聲明說，為讓產業升級不再孤單，穩定且具規模的國防需求，是產業轉型的定心丸，協會主張透過軍購帶動技術融合，協助本土中小企業升級，讓台灣的實體經濟在國防需求的拉引下，建立起世界級的競爭力。

聲明說，必須建立信賴的「非紅供應鏈」，掌握主動權，堅定支持「台灣之盾」相關4000億元及整體1.25 兆元特別預算全數通過，這不僅是防衛投資，更是台灣掌握全球供應鏈主導權的關鍵契機。台灣必須厚植自主研發根基，透過軍購爭取技術轉移與國際合作，建立組裝、維修與後勤體系，這不是向外購買，而是藉此引進關鍵技術，讓國防自主在台灣生根茁壯，台灣也將成為全球民主盟邦的樞紐，藉由接軌國際標準，讓台灣廠商取得全球認證，確保台灣在「非紅供應鏈」中扮演核心角色，成為全球信賴的科技戰略據點。

羅正方說，1.25兆元預算全數過關，就是守護我們的下一代，就是給台灣產業一個翻轉未來的機會。國防安全與產業發展不容等待，亞創廠協會期盼社會各界與立法院諸公能以戰略高度審視此案，放下政爭，攜手用科技守護生命，用產業翻轉未來。

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