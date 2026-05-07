台海一年有兩段時間最危險 美軍菲律賓預演反登陸作戰

美軍第25步兵師士兵4日在菲律賓佬沃（Laoag）發射「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣海峽多數時間風浪強勁，不利大規模渡海。但每年春季與秋季部分時段，海面會因濃霧與風勢減弱而轉趨平靜，被美軍視為較適合兩棲登陸的時機。美軍也選在這段期間於菲律賓集結兵力並進行演習，模擬阻止敵軍登陸。

根據《經濟學人》（The Economist）報導，台灣海峽寬約160公里。冬季的台海常出現強陣風與高浪，夏季則受颱風與海流影響，大型登陸船團難以穩定前進。這兩段長達數月的時間，大部隊渡海極其危險。

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然而，每年4月至5月，以及9月至10月，台海氣候會出現顯著變化。屆時海面常被濃霧籠罩，風勢大幅減弱。美軍規劃人員認為，若解放軍未來發動大規模兩棲登陸，較可能選在這幾週海況較穩定的時段。這幾週的「平浪期」，被視為防禦部署的關鍵時間點。

海馬士打遠海 阿帕契掃射近岸

目前約1萬名官兵正於菲律賓參加「肩並肩」（Balikatan）演習。5月4日，部隊在呂宋島北部的拉巴斯沙丘（La Paz Sand Dunes）部署防線。演習現場模擬從遠海到灘岸的反登陸火力，模擬擊退名為「紅軍」（Red Team）的敵方部隊。

演練過程呈現了多層次的攔截。美軍發射「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統攻擊遠海目標，阿帕契（Apache）攻擊直升機隨即對近海目標進行掃射。士兵則在灘頭對試圖上岸的無人載具進行射擊。美軍近年提出利用大量無人載具封鎖海域的「地獄景觀」概念，此次演練也出現相關戰術。

日本陸上自衛隊今年首度派遣戰鬥部隊參與灘岸防禦演練。菲律賓國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）提到，任何觀察到的弱點都可能被中方利用。

美軍5月6日更首度在菲律賓實彈射擊「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。該飛彈射程達1600公里，從菲國發射即可覆蓋台海多數區域。除了菲律賓，美軍在9月的平浪窗口，通常也會於日本南方島鏈舉行類似演習。相關科目預計於8日結束。

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