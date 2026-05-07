重啟二戰跳島戰術！美軍海馬士進駐菲西南端 砲口直指中國南海基地

美軍M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統近日首度於菲律賓西南端的巴拉巴克島進行實彈射擊。此舉被視為美軍重啟「跳島」戰術，旨在威懾中國在南海的基地並控管戰略航道。（取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍近期在菲律賓「肩並肩」（Balikatan）演習中，首度將M142「海馬士」多管火箭系統部署至西南端的巴拉巴克島並實施開火。這項動作顯示美軍正重啟二戰時期的「跳島」戰術，將打擊能量推向南海邊緣，威懾中國的人造島礁基地。

根據軍事網站《Naval News》報導，隸屬美國陸軍第7步兵師的海馬士（HIMARS）小隊，近日搭乘小型登陸艇於巴拉巴克島（Balabac Island）灘頭登陸。該島位於菲律賓最西南端，鄰近中國非法擴建的人造島礁，是進出第一島鏈的關鍵戰略門戶。

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美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）證實，這是美軍首度在該島進行實彈射擊。此舉旨在驗證美軍在巴拉巴克海峽等戰略要衝的打擊效能，並展現強化區域威懾的決心。

報導提到，美軍正實驗利用陸軍水載載具運送飛彈發射車，達成快速「跳島」（island hop）目的。美軍第8劇場支援司令部（8th TSC）聲明指出，這類部署方式具備高機動性與不可預測性，能在印太地區建立分散且具備打擊能力的網絡。

資料顯示，海馬士系統未來可搭載「精確打擊飛彈」（PrSM）及其增程版本。若部署於巴拉巴克島，其射程將能覆蓋中國在南海擴建的軍事設施，達成「以陸制海」的效果。

除了南方島嶼，美軍同步在呂宋島北部及靠近台灣的巴丹群島部署海馬斯與「泰風」飛彈系統。相關部署完成了美軍在西太平洋的長程打擊鏈，形成對南海區域的南北夾擊態勢。

菲律賓官員表示，美軍的部署演示了目前在西太平洋的海域拒止能力。相關演訓數據將作為未來區域聯防規劃的參考。演習相關科目預計持續至5月8日。

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