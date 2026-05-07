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無人艇列國防特別預算 龍德造船：對軍工產業鏈有助益

2026/05/07 15:42

黑潮攻擊無人艇航行，可見艇艏有多具突起設備，據了解，此為測試用的撞擊感應器，用以協助蒐集測試數據，判斷驗證結果。（李忠衛授權提供）黑潮攻擊無人艇航行，可見艇艏有多具突起設備，據了解，此為測試用的撞擊感應器，用以協助蒐集測試數據，判斷驗證結果。（李忠衛授權提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕涉及1.25兆元軍購預算的國防特別條例，預計最快明（8）日在立法院院會進行表決，包括無人艇在內等多項國內產製案，若無法通過列入特別預算，恐衝擊廠商技術移轉與備料。對此，研發「快奇」及「黑潮」攻擊無人艇的龍德造船強調，支持政府軍購案，對軍工產業鏈發展有正面助益！

龍德造船6年前投入國造無人艇研發，精準掌握載台、遙控與酬載三大關鍵。憑藉深厚載台設計底蘊，3年前從原始碼自主開發遙控軟體，2年前更獲中科院「快奇專案」合約。

去年8月順利通過作戰測評後，更在中科院協助下完備酬載技術。另也完成「黑潮」無人船自主系統研發，亦在推進9公尺無人水下載具，預計於今年底完成動靜態海試。龍德除有政府標案外，內部也正在研發並生產自有品牌的無人船與無人艇，目前處於試行與開發階段。

龍德造船表示，支持政府推動的國防方案與軍購案，對台灣整體的國防實力及軍工產業鏈的發展，都有正面助益。

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