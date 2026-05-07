日本在菲發射2枚「88式」反艦飛彈 第1枚精準命中 第2枚「哇！」

日本自衛隊參與菲律賓和美國舉行的年度「肩並肩」聯合軍事演習，並首次發射2枚88式岸置反艦飛彈，擊沉離岸70公里外的靶艦。（路透）

〔記者羅添斌／台北報導〕美日菲等國部隊在菲律賓西北部執行「肩並肩」（Balikatan）演習的海上打擊科目，日本派出包括88式陸基反艦飛彈在內的部隊參與，也是首度在日本境外進行88式飛彈的實彈射擊。在6日的實彈射擊項目中，日本部隊發射2枚「88式」岸置反艦飛彈，第1枚精準命中並擊沉70公里外的靶艦，但第2枚在接近靶艦時，高度偏高，以些微的差距飛越靶艦。

根據外電報導顯示，此次擔任飛彈攻擊的靶艦，是退役菲律賓海軍巡邏艦「奎松號」（BRP Quezon），射擊位置距離海岸約70公里外。日本反艦飛彈部隊共計發射2枚「88式」岸置反艦飛彈，2枚飛彈先後發射，伴隨巨大轟鳴聲拖著長長尾煙升空，直撲海上目標。

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從社群平台流出的現場影片顯示，第1枚「88式」飛彈精準的擊中靶艦的中段，隨即發出巨大聲響及火光煙塵，但第2枚飛彈在快接近靶艦時，不知是受巨大煙塵的影響，或者是失去射擊精度導致脫靶，高度已經高於靶艦，並以些微的差距飛越靶艦。

菲方流出的射擊畫面顯示，當第1枚88式反艦飛彈擊中靶艦，並且發出巨大的火光煙塵時，第2枚飛彈（靶艦的左上方）快速飛近，但高度偏高，並未擊中靶艦。（圖：取自菲國PTV NEWS及網路社群影片）

日本88式反艦飛彈採次音速設計，加上射程150至180公里，與我國精進改良型的雄二飛彈相當，新型的12式反艦飛彈同樣採次音速設計，射程與我國雄三飛彈相當，但我國雄三飛彈採用的是超音速設計。

軍政人士指出，日本在九州丶西南諸島部署反艦飛彈，就火力及射程上，可以與台灣的各型反艦飛彈射程交織形成射擊火網，若是拉到菲律賓北部陸岸部署，就可與台灣南部的反艦飛彈產生聯合火網，重點就是能夠嚇阻中國軍艦穿越宮古海峽以及台灣南部的巴士海峽，此次日本派出反艦飛彈部隊參與美菲聯演，還參與聯合擊沉演習，無論是在軍事上丶政治上，都具有重大意義。

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