400架無人機空襲！烏克蘭神祕「STASH」防空系統首曝光

烏軍神祕防空系統「STASH」首度投入實戰。（圖擷取自影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍近日出動逾400架無人機空襲烏克蘭西部，烏軍反制過程中，一套從未曝光的「STASH」防空系統首度現身。相關戰鬥影像由烏克蘭西部空軍司令部釋出，顯示該系統已投入實戰運用。

根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，俄軍1日針對烏克蘭西部發動飽和攻擊，動用超過400架「見證者」（Shahed）無人機。烏方隨即動員西部空軍司令部轄下單位反擊。

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在該作戰區域內，烏克蘭守軍共擊落58架無人機，而STASH系統也參與此次攔截任務。其具體戰果尚未獨立公開，但影像顯示該系統已整合進烏國多層次防空體系。

目前外界對STASH系統的技術細節仍所知有限。從影像判斷，該系統安裝於四輪拖車平台，可由輕型車輛牽引，具備機動部署能力，可能用於保護關鍵設施或前線陣地。

分析指出，STASH被視為用於對付低空、低速無人機等目標。其設計概念與美國V2X公司2025年展示的「暴風雨」（Tempest）防空平台存在相似之處，均採輕量化載具搭載導引飛彈。

STASH是否使用類似美軍「地獄火」（AGM-114 Hellfire）等級飛彈仍未確認。若採用高成本攔截彈，面對廉價無人機時可能涉及成本效益問題。目前烏克蘭官方尚未公布該系統的技術規格與來源，其實際性能與部署角色仍有待後續資訊釐清。

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