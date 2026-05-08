現觀科獲電信業世界首張生成式AI標案 海上監偵中國灰色侵擾「有解」

現觀科董事長邱大剛表示，「生成式AI未來將不只是輔助工具，而是大型電信存取網路（RAN）的智慧維運中樞，能協助電信商在高度複雜的5G與未來6G環境中，即時做出最佳化決策。」（資料照，記者歐宇祥攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕電信網路智慧分析領導廠商「現觀科技」本月雙喜臨門，不僅成功取得國際一級電信商（Tier 1 Telco）所開出的全球首張電信業生成式AI（GenAI）正式標案，同時亦成功打入北歐新客戶的電信市場，顯示現觀科於AI智慧電信領域的技術實力，深度獲得國際大型電信營運商肯定。

現觀科技指出，近期全球軟體類股普遍受到生成式AI快速發展影響，市場擔憂AI可能侵蝕傳統軟體商價值，導致不少軟體公司股價承壓，投資人對於「AI替代效應」疑慮升高。然而，現觀科此次成功拿下全球電信業世界首張生成式AI正式標案，反而凸顯其產品並非被AI取代的對象，反而是少數能真正將生成式AI深度結合電信專業知識（Domain Know-How）並商業化落地的業者。

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電信存取網路（RAN）涉及高度複雜的網路參數，單純的大型語言模型難以取代長期累積的電信專業能力與實戰資料。現觀科憑藉多年累積的大型電信數據商轉經驗，不但成功將生成式AI轉化為新的營運成長動能，更進一步強化公司技術護城河，使競爭者短期內難以望其項背。

現觀科董事長邱大剛表示，「生成式AI未來將不只是輔助工具，而是大型電信存取網路（RAN）的智慧維運中樞，能協助電信商在高度複雜的5G與未來6G環境中，即時做出最佳化決策。」

圖為現觀科技「Covmo」行動網路優化定位平台運作畫面。該公司表示，海上通訊除衛星、無線電，也仰賴近岸時的行動通訊，若能掌握相關軌跡，並搭配無人機觀測，可望提升海上監偵整體效率。（現觀科技官網）

在軍工領域方面，中國在台海週邊常態性以海警船丶商船及機動漁船對我發動灰色地帶襲擾，相關事件層出不窮，現觀科技表示，若海上監偵能以「非典型」電信感測搭配傳統雷達監測，將可進一步提升我國海洋安全。

現觀科技表示，在中方頻派非軍用船隻對我襲擾的背景下，要期待這些可疑船隻依法行動並不實際，且近年許多小船改用玻璃纖維強化塑膠（FRP）材質、雷達回波相對低，單靠傳統雷達偵蒐難度高，反而突顯電波定位、影像分析等多重感測方式的整合潛力。該公司分析，船員出海時往往會仰賴鄰近陸地的行動通訊，若能掌握船員這期間的訊號軌跡，便能迅速掌握位置、有效應處。

該公司進一步分析，當不明船隻進入外離島領海、禁限制海域時，可結合外島基地台進行電波三角定位、Cell ID 輔助判識，再派遣無人機即時追蹤，建構從岸基到海、空的立體監控網絡，並透露部分涉及海權爭議的國家，已運用類似手段加強海上監偵能力，有效掌握他國可疑的海上動態。

生成式AI近年席捲全球，但真正由大型電信商正式編列預算、以公開標案方式導入電信存取網路（RAN）維運的案例仍極為罕見。由於RAN屬於行動通訊最核心且最複雜的網路環節，涉及基地台訊號覆蓋、干擾控制、容量分配與即時用戶體驗，因此電信業者對AI系統的穩定性、安全性與專業能力要求極高，多數業者目前仍停留於觀望等待階段。

此次現觀科取得的世界首張電信業生成式AI正式標案，被市場視為全球電信產業正式邁向GenAI商業化落地的重要里程碑，也象徵生成式AI已開始真正進入大型電信存取網路（RAN）維運體系。

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