愛爾麗涉系統性偷拍 前特勤教官陳重光：安全風險在「這個時機點」

愛爾麗偷拍案，愛爾麗總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、設備商謝金亨（左）聲押禁見。（記者王藝菘攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕新北地院針對愛爾麗診所疑針孔偷拍案，7日晚間裁定將總裁常如山、張姓特助、謝姓廠商等3人羈押禁見。婦女團體痛批此事非單一偷拍案件，而是濫用職權，系統性侵害他人身體隱私的高度惡行，也讓國人對如何保護自身安全及如何提高安全意識，有著更為深刻的體認。

曾擔任防暴小組資深幹部，以及曾於國家大型慶典擔任防暴指揮官的前憲兵特勤隊督導長、專業保鑣教官陳重光今天指出，以他的實務經驗來看，這類案件其實不只是單純的偷拍問題，而是涉及空間安全與人員安全意識的警訊。

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陳重光表示，一般民眾常認為，只要購買市面上的反針孔或反監聽設備，就能完全避免遭到監控，但實際上，設備本身也有等級差異。現在市面上的偵測器材，大多對於一般民間使用的小型針孔攝影機、簡易監聽器、無線傳輸設備等，都具備一定程度的偵測能力，尤其是針對常見的非法偷拍器材，基本上都有機會被發現。

但若是面對較高端、較專業的設備，例如經過特殊改裝、具備穩定供電系統、低訊號輸出，甚至有遮蔽干擾設計的器材，一般市售設備就未必能有效偵測。這也是為什麼很多人明明有做安全檢查，最後還是會發生問題。

前特勤教官陳重光今天指出，針對愛爾麗集團涉及偷拍案，以他的實務經驗來看，這類案件其實不只是單純的偷拍問題，而是涉及空間安全與人員安全意識的警訊。（資料照，記者陳逸寬攝）

陳重光認為，以這次案件來看，設備被安裝於天花板，而且可能直接取用現場電源，這代表對方並非只是臨時偷拍，而是具備一定程度的專業概念。因為若使用純電池供電，設備可能幾小時、幾天後就失效；但若能直接結合建築電源，就能延長錄影或監聽時間，甚至長期運作而不易被察覺。

從安全角度來看，他認為最容易出現風險的時間點，往往不是平常，而是在重新裝潢、設備施工、線路維修、空調工程、弱電工程，或外部人員長時間進入場域施工的期間。因為這些階段，天花板、牆面、燈具與線路都會被打開，也最容易夾帶或預留相關裝置。

陳重光表示，真正專業的安全檢查，也不是單純拿著儀器掃描而已，而是要結合現場空間結構判斷、電源與線路分析、人員進出紀錄、施工背景調查，以及現場異常熱源與訊號分析。有些高端設備甚至不一定會持續發送訊號，而是採取定時啟動或低功率模式，因此很多案件必須透過長時間巡檢與交叉比對，才有辦法發現異常。

很多高階場所、企業主管住宅、重要會議室，甚至部分商務空間，其實都應該建立「裝修後安全驗證」的觀念，而不是等到事情發生後才處理。

他表示，科技設備會越來越進步，但真正的安全，永遠還是來自人的警覺與完整制度。這也是他過去在防恐、防暴與大型維安勤務中，最深的體會之一。

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