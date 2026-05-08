僅200枚太少 法重啟1000公里海軍巡弋飛彈生產

圖為法軍艦2024年演習發射「海軍巡弋飛彈」。（圖取自MBDA）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕法國的「海軍巡弋飛彈」是其海軍中射程最遠的武器，最大射程達1000公里還可攜帶核彈頭，於2017年服役，但自從完成採購合約後便再無生產，法海軍更僅在2018年實戰發射過3次。隨著世界爆發俄烏戰爭等諸多衝突，法國終於認識到必須增加彈藥儲備，於近期重啟「海軍巡弋飛彈」產線。

軍聞網站「Defence Blog」報導，「海軍巡弋飛彈」（Missile de Croisiere Naval，MdCN），是由歐洲飛彈大廠MBDA集團自2006年開始研發，於2017年逐步投入服役，在採購合約完成後，2021年起便停產，目前法軍僅擁有約200枚少量庫存。

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報導分析，法國重啟該型飛彈產線的舉措，反映巴黎當局評估烏俄戰爭等近年全球衝突的經驗後，致力擴大遠程精確打擊彈藥儲備，以協助第一線作戰官兵肆應未來高強度戰場環境威脅的決心。

根據先前相關報導顯示，MdCN以SCALP-EG空射巡弋飛彈（即法軍版「暴風之影」飛彈）為基礎改良而成，透過修改外型設計，使其能由法海軍FREMM級巡防艦，與梭魚級潛艦等水面和水下載臺搭載發射，並加裝固態燃料噴射加力器，讓飛彈能盡快達到巡航速度，射程也增加至1000公里，足以打擊敵軍縱深目標。

此外，MdCN也具備搭載核彈頭能力，可望作為法軍維繫戰略核武投射和核嚇阻能量的另一項利器，有效應對未來地緣安全威脅。

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