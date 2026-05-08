死而復生 美封存B-1B轟炸機整修2年重返戰備

圖為「天啟2號」2月底曾以金屬裸色試飛。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍曾在2022、2024接連損毀兩架B-1B轟炸機，又隨著近年在印太與中東地區的戰備任務日益沈重，面對遠程轟炸機戰力吃緊，美國空軍6日表示，1架已退役封存的B-1B轟炸機，在歷經2年修復後重返戰備序列，並補充現役B-1B機隊因維修而出現的戰力空缺。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，原封存在亞利桑那州戴維斯蒙森空軍基地「飛機墳場」，編號86-0115、原暱稱「狂怒」（Rage）的B-1B，已在該基地第309航太維修與再生大隊、奧克拉荷馬州廷克空軍基地第567飛機修護中隊的努力下，完成啟封、維修與試飛作業，重新恢復戰備狀態，以新暱稱「天啟2號」（Apocalypse II），加入第7轟炸機聯隊服役。

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美國空軍表示，「天啟2號」在第567飛機修護中隊逾200名官兵與人員悉心工作下，以3班制24小時輪班作業加緊修復，更換超過500個零件，對全機結構進行補強與現代化升級，經過廷克基地第10飛測中隊試飛後，獲完整任務能力認證，重新接受塗裝於4月22日交付部隊投入戰備任務。

值得注意的是，「天啟2號」並非首架重新啟封的B-1B。另一架名為「Lancelot（蘭斯洛特）」的B-1B，先前已重新恢復服役，用以取代2022年引擎起火受損的同型機。

報導還說，美國空軍先前為分配資源予新一代轟炸機研發，提前將17架B-1B退役，但保留其中4架為「型號2000」（Type 2000）的可召回封存標準，藉此在現役45架B-1B出現損失，或是需要長時間維修時可啟封補充戰力，有助維繫美軍戰略投射能量。

根據2027財年預算文件，美軍目前計畫維持44架B-1B服役，並投入3.42億美元（約新台幣107.3億元）進行現代化升級，同時延長部分機體服役至2037年。這與空軍過去計畫於2030年代初全面退役B-1B的規劃形成明顯轉變。

報導指出，B-1B擁有美軍現役轟炸機中最大的常規武器酬載能力，近期更頻繁投入「史詩怒火行動」對伊朗的轟炸任務。美軍目前仍於英國費爾福德基地部署約24架轟炸機，多數為B-1B，用於支援歐洲與中東方向任務。

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