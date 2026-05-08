戰力加倍 美海岸警衛隊創特戰指揮部

圖為美海岸警衛隊執行「北極邊緣界2025」（Arctic Edge 2025）演習。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為了應對日益頻繁的海上灰色地帶衝突與跨國犯罪，美國海岸防衛隊（USCG）迎來編裝大變革，並於近日宣布成立「特種任務指揮部」（SMC），統一指揮旗下反恐、反毒、港口防衛與海上執法等特種部隊，直接應對伊朗油輪攔截、俄羅斯制裁執行及公海緝毒等高風險任務。

軍聞網站「The War Zone」報導，SMC將於10月1日正式成軍，總部設於西維吉尼亞州海岸防衛隊C5I中心。該單位將把原本分散於不同地理指揮區的「可部署特種部隊」，整合至單一功能型作戰架構下，以提升戰備、協同與快速反應能力，能解決以往跨區行動需要繁瑣行政協調的問題。

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報導指出，美國海岸防衛隊雖隸屬國土安全部，但同時具備軍事與執法雙重性質。根據美國法律，其人員可直接執行登船檢查、扣押與逮捕任務，因此長期被視為美軍在灰色地帶衝突與海上執法中的前線力量。近期海岸防衛隊特種單位便曾參與印度洋伊朗油輪查扣任務，以及追捕遭制裁俄羅斯油輪等行動。

根據規劃，SMC將整合包括號稱「海上三角洲」的海上安全反應小組（MSRT）、專門執行公海登船搜捕的戰術執法小組（TACLET）、海上安全與保安隊（MSST）、港口安全單位（PSU）、潛水單位與國家打擊部隊（NSF）等特種部隊。其中MSRT專責海上反恐與高風險任務，TACLET則負責打擊販毒與跨國犯罪網絡。

另外，海岸防衛隊2027財年預算也規劃增編130名人員，並投入2080萬美元（約新台幣6.5億元）建立SMC，用於整合訓練、教範與裝備採購，建立統一的戰術標準與聯合作戰能力。

海岸防衛隊司令倫迪上將表示，SMC並非單純行政調整，而是將海岸防衛隊最精銳單位，打造為「國家力量最鋒利的工具」。

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