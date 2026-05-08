紐西蘭也看上 最上級出口有望+1

紐西蘭國防部長潘克（Chris Penk）7 日宣布，紐西蘭海軍二代艦採購案已進入最後決選，由日本「最上級」護衛艦與英國31型巡防艦（Type 31）成為最終競爭方案。（法新社資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼澳洲去年選定日本護衛艦後，紐西蘭國防部長潘克（Chris Penk）7 日宣布，紐西蘭海軍巡防艦採購案已進入最後決選，由日本「最上級」護衛艦與英國31型巡防艦（Type 31）成為最終競爭方案。隨若紐西蘭最終也選擇日艦，將代表日本軍艦設計正快速打入國際市場。

軍聞網站「Army Recognition」報導，紐西蘭政府目前正評估日本海上自衛隊FFM型「最上級」護衛艦，以及英國巴布考克公司開發的31型巡防艦，作為皇家紐西蘭海軍現役2艘紐澳軍團級巡防艦的接班方案，預計明年底前完成評估建議。

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報導指出，日本最上級與英國31型代表兩種截然不同的設計思維。最上級強調高度自動化、小型艦員編制與多任務整合能力。該艦排水量約3900噸，因導入大量自動化系統，所需人員遠低於西方同類型巡防艦，對於兵源有限的紐西蘭極具吸引力。此外，最上級內建的隱身外型與水雷作戰能力，使其能應對複雜的灰色地帶威脅。

相對而言，31型則主打低成本、模組化與出口市場。該艦設計初衷即為外銷與低廉操作成本，並具備優異的模組化升級空間。對於長期在國防預算與區域承諾間掙扎的紐西蘭政府來說，31型的價格優勢是競爭中不可忽視的變數。

值得注意的是，紐西蘭此次評估最上級，與澳洲去年選定「升級版最上級」密切相關。澳洲規劃最多採購11艘新型巡防艦，以取代老舊紐澳軍團級艦隊；首批3艘將於日本建造，後續則在澳洲本地生產。

報導指出，若紐澳兩國最終採用相同平台，將有助建立共同後勤、訓練與維修體系，並提升兩國在南太平洋的聯合作戰與互通性。

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