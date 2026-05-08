銳鳶二型無人機改列年度預算 軍政人士憂心：影響3家外商合作意願

銳鳶二型無人機是「台灣之盾」整體運用的一環，可在地面雷達受損時，擔負起空中監偵與指管系統，增加整體防空作戰的預警縱深。圖為去年台北航太國防展展出的銳鳶二型無人機。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍購特別條例預計今天在立法院會進行表決，藍白確定將共提7800億版本，也就是只列美國對台軍售項目的版本，至於美國對台商售丶台灣國內委製案將改列年度預算處理，軍政人士今天指出，金額達到168億元的銳鳶二型無人機量產案就是國內委製案，若是無法列入特別條例及預算，而是改列為年度預算的話，可能會影響到DTC、L3 Harris及Anduril等三家外商與台灣合作的意願，籲請立院在野黨立委支持。

軍政人士表示，DTC、L3 Harris及Anduril等三家外商，好不容在多方接洽後與台灣合作，但消息傳出去之後，這3家公司已被中國列入制裁名單，原本依軍方的規劃，以特別預算來執行的話，可以透過合作量產案堅定其後續合作意願，若是改列年度預算，恐怕年年審查都會有風險，都會面臨被中國施壓介入生變的可能。

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軍政人士今天指出，金額達到168億元的銳鳶二型無人機量產案就是國內委製案，若是無法列入特別條例及預算，而是改列為年度預算的話，可能會影響到DTC、L3 Harris及Anduril等三家外商與台灣合作的意願，籲請立院在野黨立委支持。（資料照，記者方賓照攝）

他指出，銳鳶二型無人機是國內第一款以軟體迭代更新為設計理念之無人機，可依不同任務執行系統精進，也是「台灣之盾」整體運用的一環，可在地面雷達受損時，擔負起空中監偵與指管系統，增加整體防空作戰的預警縱深，籲請在野黨立委謹慎思考，將銳鳶二型無人機納入1.25兆元軍購特別預算項目之內。

依據國防部先前送至立法院的報告指出，第二代海搜戰術型無人機監偵系統 （銳鳶二型無人機量產案，總金額168億元，預計量產32架），具導控距離300公里及16小時續航力等能力，能執行台灣本島周邊及重點海域監偵任務，是目前同類無人機中，唯一具備不同任務酬載彈性及短場自主起降功能，可發揮一機多用之韌性。可依據任務酬載不同，可執行海搜、打擊、反潛及通訊中繼、戰損評估等多功任務，提升不對稱作戰效益。

國防部指出，本案透過美方技轉通信、偵蒐酬載及AI技術，強化「精準打擊、分散存活、快速決策」之防衛能力。中科院已完成複材機體複式授權國內廠商生產，多項系統模組業已完成產條認證擴大釋商，實現非紅供應鏈之建置。

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