牽引式火砲還有用 美肩併肩用M119A3朝海射擊測反登陸

美國陸軍第25步兵師近日於菲律賓「肩並肩2026」聯合軍演中，使用M119A3型105公厘輕型榴彈砲進行反登陸實彈演練，驗證輕型火砲在敵軍建立灘頭陣地前的快速壓制能力。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對印太地區兩棲登陸與島嶼作戰威脅，美軍正強化近岸機動火力運用。美國陸軍第25步兵師近日於菲律賓「肩並肩2026」聯合軍演中，使用M119A3型105公厘輕型榴彈砲進行反登陸實彈演練，驗證輕型火砲在敵軍建立灘頭陣地前的快速壓制能力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美軍第25步兵師第7野戰砲兵團第3營，於菲律賓拉巴斯沙丘進行演練，透過M119A3對模擬登陸部隊實施火力打擊。這項操演不僅是單純的火砲試射，更對標美軍近年提倡的「分散式海岸防衛」架構，意即透過高機動的輕型火砲，在缺乏基礎設施的偏遠島嶼快速部署，填補大型遠程武器與近程步兵打擊間的戰力空白。

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報導指出，M119A3為美軍輕型部隊使用的105公厘牽引式榴彈砲，標準射程約14公里，使用火箭增程彈可達19.5公里，射速每分鐘約6發。配合1個營下的2個砲兵連，全營就有12門砲，兩個連之間能相互掩護部署。由於砲身較輕，可由輕型戰術車輛牽引，也能透過直升機與固定翼運輸機快速部署，非常適合島嶼與沿岸地形作戰。

另外，M119A3搭載數位火控系統，整合GPS定位、慣性導航與數位化射擊資料鏈，可將從架設至首發射擊時間，由過去超過10分鐘縮短至約2至3分鐘，大幅提升反應速度。對反登陸作戰而言，這種快速接戰能力極為重要，因為敵軍往往僅會短暫暴露於沙灘與灘頭地帶。

值得注意的是，M119A3也改良後座與砲架系統，其特殊懸吊鎖定系統更允許在鬆軟沙地等惡劣地形下，以全角度進行最大裝藥射擊，克服了傳統火砲對穩定陣地的依賴；並支援「射擊後轉移」戰術。美軍認為，在無人機與反砲兵雷達威脅日益普及下，火砲必須具備快速射擊與迅速轉移能力，以提升生存性。

報導指出，105公厘榴彈砲雖無法取代海馬士、155公厘重砲或岸置反艦飛彈，但其具備高機動性與低後勤負擔，可為步兵提供即時壓制與近岸防禦火力，特別適合分散部署於印太島鏈的小型部隊。

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